Sulle autostrade arriva il Dynamic Speed Limit: l’intelligenza artificiale detta la velocità per evitare il traffico

Una flotta di utilitarie in servizio lungo la Tangenziale di Napoli, affiancata da una Maserati GranCabrio Folgore a guida autonoma, ha per la prima volta ricevuto in tempo reale indicazioni sulla velocità ottimale da mantenere per evitare la formazione di code. È il cuore della sperimentazione del Dynamic Speed Limit, il primo sistema in Italia che modula la velocità consigliata in base al traffico.