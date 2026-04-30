Dalla sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa all'Italcable di Frascati, fino al Centro Spaziale del Fucino in Abruzzo e, infine, al satellite Intelsat V verso il computer degli Stati Uniti. Questo l'intricato percorso del segnale che, come spiega un articolo pubblicato sul sito dell'Università di Padova, dal CNR di Pisa viaggiò alla velocità di 64 kbit al secondo, attraverso un cavo della Sip, la compagnia che aveva il monopolio statale per le telecomunicazioni.



In totale, fra andata e ritorno, il segnale percorse più di 140mila chilometri. A mandare quel messaggio, un semplice, "Ci sei?", era il sistemista Antonio "Blasco" Bonito. Insieme a lui, collaborarono all'impresa anche Stefano Trumpy e Luciano Lenzini, che colse il potenziale di ARPANET, la rete da cui Internet sarebbe nato.