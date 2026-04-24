Google investirà 40 miliardi di dollari in Anthropic

La notizia arriva a pochi giorni dall'annuncio che Amazon investirà fino a 25 miliardi di dollari nella start-up. Nell'ultimo anno Anthropic ha registrato un netto aumento della domanda: questo mese, il fatturato annuale ha superato i 30 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai circa 9 miliardi di fine 2025, grazie alla scelta strategica dell'azienda di focalizzarsi sull'addestramento dei propri modelli di intelligenza artificiale per la programmazione. A febbraio, la start-up ha raccolto 30 miliardi di dollari in un round di finanziamento che ne ha portato la valutazione post-money a 380 miliardi di dollari, a fronte di un massiccio interesse da parte degli investitori.