Apple, Tim Cook lascia il ruolo di Ceo: al suo posto John Ternus
Ternus assumerà ufficialmente l'incarico a partire dal primo settembre. Cook diventerà presidente esecutivo
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Cambio ai vertici per Apple: Tim Cook, per 15 anni amministratore delegato del colosso della Silicon Valley, lascia il suo posto a John Ternus, per diventare presidente esecutivo. Lo rivelano media Usa come Bloomberg e il Wall Street Journal, secondo cui la multinazionale statunitense ha optato per un dirigente interno di lungo corso, che negli ultimi anni ha supervisionato i principali progetti hardware del gruppo: Ternus, infatti, ricopre attualmente la carica di senior vice president dell'Ingegneria Hardware di Apple.
La sua nomina diventerà effettiva il primo settembre, ha annunciato il colosso tecnologico: durante il tempo che gli resta come Ceo, Tim Cook continuerà a lavorare collaborando strettamente con Ternus per garantire una transizione senza intoppi. In qualità di presidente esecutivo, Cook fornirà assistenza in determinati ambiti aziendali, tra cui il dialogo con i responsabili politici di tutto il mondo. Ternus entrerà a far parte del consiglio di amministrazione, sempre a partire dal primo settembre.
"È stato il più grande privilegio della mia vita essere l'amministratore delegato di Apple", ha detto Cook, lodando Ternus per la "sua mente da ingegnere e l'anima da innovatore: è un visionario e i suoi contribuiti ad Apple negli ultimi 25 anni sono già troppi per essere contati. Senza dubbio è la persona migliore per guidare Apple nel futuro". "Sono profondamente grato per l'opportunità di portare avanti la missione di Apple. Ho trascorso la maggiore parte della mia carriera qui, e sono stato fortunato a lavorare sotto Steve Jobs e aver avuto Tim Cook come mentore", il commento di Ternus.
Cook ha assunto l'incarico da Jobs nel 2011 e sotto la sua guida la capitalizzazione di Apple è schizzata, passando da 350 a quasi 4.000 miliardi di dollari, mentre i ricavi sono quadruplicati. Durante il suo regno, Apple si è concentrata sui servizi e ha lanciato i dispositivi da indossare, quali l'Apple Watch, gli AirPod e i visori VisioPro. L'annuncio del cambio al vertice è arrivato a sorpresa, anche se da diverso tempo si rincorrevano voci sulla definizione del piano di successione di Cook. Il 50enne Ternus è entrato a far parte del team della progettazione di Apple nel 2001 ed è diventato vicepresidente della divisione nel 2013. Dal 2021 è parte della squadra dell'esecutivo di Cupertino. Ternus era considerato sia all'interno sia all'esterno della società il naturale successore di Cook. A lui viene riconosciuto il merito di aver guidato Apple attraverso importanti transizioni hardware, quali il passaggio ai chip progettati dalla stessa Cupertino per i Mac.
Come Cook, Ternus è noto per la sua attenzione ai dettagli e la sua profonda conoscenza della vasta rete di fornitori di Apple. Tutti e due sono noti per il loro temperamento equilibrato che li rende capaci di districarsi nella burocrazia di una delle società più grandi al mondo. Molti già si interrogano su che tipo di leader sarà Ternus, se sarà un nuovo Cook, quindi più prevedibile, o se sarà più come Jobs, che ha creato e gettato le basi del successo di Apple con scommesse audaci e prodotti visionari. Fra le sfide che Ternus si troverà ad affrontare nei panni di amministratore delegato c'è l'intelligenza artificiale, area che vede Apple indietro alle rivali, che continuano a investire significativamente nel boom dell'Ia.