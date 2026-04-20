Apple, Tim Cook lascia il ruolo di Ceo: al suo posto John Ternus

"È stato il più grande privilegio della mia vita essere l'amministratore delegato di Apple", ha detto Cook, lodando Ternus per la "sua mente da ingegnere e l'anima da innovatore: è un visionario e i suoi contribuiti ad Apple negli ultimi 25 anni sono già troppi per essere contati. Senza dubbio è la persona migliore per guidare Apple nel futuro". "Sono profondamente grato per l'opportunità di portare avanti la missione di Apple. Ho trascorso la maggiore parte della mia carriera qui, e sono stato fortunato a lavorare sotto Steve Jobs e aver avuto Tim Cook come mentore", il commento di Ternus.



Cook ha assunto l'incarico da Jobs nel 2011 e sotto la sua guida la capitalizzazione di Apple è schizzata, passando da 350 a quasi 4.000 miliardi di dollari, mentre i ricavi sono quadruplicati. Durante il suo regno, Apple si è concentrata sui servizi e ha lanciato i dispositivi da indossare, quali l'Apple Watch, gli AirPod e i visori VisioPro. L'annuncio del cambio al vertice è arrivato a sorpresa, anche se da diverso tempo si rincorrevano voci sulla definizione del piano di successione di Cook. Il 50enne Ternus è entrato a far parte del team della progettazione di Apple nel 2001 ed è diventato vicepresidente della divisione nel 2013. Dal 2021 è parte della squadra dell'esecutivo di Cupertino. Ternus era considerato sia all'interno sia all'esterno della società il naturale successore di Cook. A lui viene riconosciuto il merito di aver guidato Apple attraverso importanti transizioni hardware, quali il passaggio ai chip progettati dalla stessa Cupertino per i Mac.