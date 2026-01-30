Nel tentativo di dare prestigio all'uscita, il film è stato presentato in anteprima durante una proiezione privata alla Casa Bianca, con ospiti rigorosamente in abito da sera. Tra i presenti, secondo la stampa americana, figuravano circa 70 personalità di spicco, tra cui Tim Cook e Mike Tyson. Proprio la presenza dell'amministratore delegato di Apple ha scatenato una bufera online. L'evento si è svolto poche ore dopo un grave episodio avvenuto a Minneapolis, e in rete sono piovute accuse e appelli al boicottaggio di Apple. Critiche durissime sono arrivate anche da commentatori conservatori anti-Trump, che hanno parlato di complicità morale tra grandi aziende e potere politico.