Su Instagram arriva la modifica dei commenti: ecco come funziona

Con la novità non sarà più necessario fare la trafila un po' macchinosa di cancellare un commento scritto e scriverlo nuovamente. Ora, dopo aver pubblicato un commento, Instagram lascia quindici minuti di tempo per modificarlo e in questa finestra il numero di correzioni è libero a patto che non si superino appunto i 15 minuti dalla pubblicazione. Quando il testo viene aggiornato, sotto il commento compare l'etichetta "Modificato" esattamente come avviene su WhatsApp. Si può intervenire solo sul testo, eventuali elementi associati come un'immagine o una Gif, restano invariati.