nuova funzionalità

Su Instagram arriva la modifica dei commenti: ecco come funziona

Le correzioni sono possibili entro quindici minuti dalla pubblicazione. Si può intervenire solo sul testo, e non su eventuali elementi associati come un'immagine

15 Apr 2026 - 16:20
© Afp

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Anche su Instagram ora si possono modificare i commenti pubblicati ma c'è una finestra di 15 minuti per poter fare le correzioni. L'annuncio è stato pubblicato sui canali ufficiali della piattaforma, la modifica nei messaggi diretti del social era già arrivata nel 2024.

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Con la novità non sarà più necessario fare la trafila un po' macchinosa di cancellare un commento scritto e scriverlo nuovamente. Ora, dopo aver pubblicato un commento, Instagram lascia quindici minuti di tempo per modificarlo e in questa finestra il numero di correzioni è libero a patto che non si superino appunto i 15 minuti dalla pubblicazione. Quando il testo viene aggiornato, sotto il commento compare l'etichetta "Modificato" esattamente come avviene su WhatsApp. Si può intervenire solo sul testo, eventuali elementi associati come un'immagine o una Gif, restano invariati.

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