Su Instagram arriva la modifica dei commenti: ecco come funziona
Le correzioni sono possibili entro quindici minuti dalla pubblicazione. Si può intervenire solo sul testo, e non su eventuali elementi associati come un'immagine
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Anche su Instagram ora si possono modificare i commenti pubblicati ma c'è una finestra di 15 minuti per poter fare le correzioni. L'annuncio è stato pubblicato sui canali ufficiali della piattaforma, la modifica nei messaggi diretti del social era già arrivata nel 2024.
Con la novità non sarà più necessario fare la trafila un po' macchinosa di cancellare un commento scritto e scriverlo nuovamente. Ora, dopo aver pubblicato un commento, Instagram lascia quindici minuti di tempo per modificarlo e in questa finestra il numero di correzioni è libero a patto che non si superino appunto i 15 minuti dalla pubblicazione. Quando il testo viene aggiornato, sotto il commento compare l'etichetta "Modificato" esattamente come avviene su WhatsApp. Si può intervenire solo sul testo, eventuali elementi associati come un'immagine o una Gif, restano invariati.