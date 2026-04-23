Francesco Delzio: "L'IA non sarà l'Apocalisse del lavoro in Italia, qui ci sono più garanzie"

"In primo luogo, il tessuto produttivo italiano è molto diverso da quello statunitense. Mentre l'economia americana è fortemente polarizzata attorno ai giganti privati del settore tecnologico, dell'energia e della grande distribuzione, l'Italia rimane un Paese fondato su un mix molto più vario: grandi aziende in prevalenza controllate dallo Stato, migliaia di medie imprese che tendono a preservare il loro radicamento territoriale, più una miriade di micro e piccole imprese", sottolinea Delzio. In tale contesto, "l'adozione delle nuove tecnologie è fisiologicamente più lenta e selettiva: le imprese italiane tendono a integrare l'innovazione in modo incrementale, privilegiando soluzioni che supportano il lavoratore piuttosto che sostituirlo".