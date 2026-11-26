Black Friday, il 50% dei consumatori si farà aiutare dall'Ia: ecco cinque consigli per non lasciare la scelta all'algoritmo
Oltre a chiedere indicazioni agli agenti, bisogna imparare a verificarli e metterli in discussione
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Il 50% dei consumatori pronti a fare acquisti online durante la settimana del Black Friday ricorrerà, secondo il Codacons, all'intelligenza artificiale per orientare lo shopping e confrontare prezzi e caratteristiche dei prodotti. Se è vero però che l'Ia, di fronte a centinaia di offerte e informazioni, permette di risparmiare tempo e ridurre la fatica cognitiva di scegliere, è anche vero che, quando propone tre o quattro alternative, il consumatore si muove all'interno di una selezione già effettuata dall'algoritmo, senza necessariamente sapere quali prodotti siano stati esclusi e perché. Il rischio, a questo punto, è quello di confondere ciò che viene suggerito con ciò che è effettivamente più adatto a noi, dando per scontato che le opzioni presentate rappresentino le migliori disponibili sul mercato. La vera sfida per i consumatori diventa quindi imparare non soltanto a chiedere consigli all'intelligenza artificiale, ma anche a verificarli e metterli in discussione.
Secondo Christian Cilli, fondatore di Seo Leader, sono cinque gli accorgimenti per utilizzare l’intelligenza artificiale come strumento di supporto, senza rinunciare alla propria capacità di scelta durante lo shopping.
Fare domande precise, non generiche
Chiedere: "Qual è il miglior smartphone?" significa lasciare all'Ia il compito di stabilire cosa sia meglio per il consumatore. È preferibile indicare budget, utilizzo previsto e caratteristiche irrinunciabili, così da ottenere suggerimenti basati sulle proprie priorità.
Non fermarsi alle prime alternative
Se l'assistente propone tre prodotti, vale la pena chiedere altre opzioni, magari più economiche, di marchi differenti o con caratteristiche diverse. La prima selezione non rappresenta necessariamente tutto ciò che il mercato offre.
Chiedere perché viene consigliato un prodotto
Una domanda semplice, che può aiutarci a capire quali criteri l’intelligenza artificiale abbia utilizzato per consigliarci e quali alternative meritino un confronto, è proprio quella con cui chiedere il motivo per cui viene consigliato un determinato prodotto.
Verificare prezzi e caratteristiche sui siti originali
Il rischio è che l’Ia possa fornirci informazioni incomplete o non aggiornate. Prima di acquistare, soprattutto nel caso di prodotti costosi, è importante controllare direttamente sul sito del produttore o del rivenditore prezzi, disponibilità, specifiche tecniche e condizioni di vendita.
Leggere anche le recensioni, non solo i riassunti
Con l'intelligenza artificiale possiamo sintetizzare centinaia di opinioni in pochi secondi, ma rischiamo di tralasciare problemi specifici o esperienze meno comuni. Consultare alcune recensioni positive e negative personalmente permette di valutare sfumature che possono sfuggire all’Ia.