Il 50% dei consumatori pronti a fare acquisti online durante la settimana del Black Friday ricorrerà, secondo il Codacons, all'intelligenza artificiale per orientare lo shopping e confrontare prezzi e caratteristiche dei prodotti. Se è vero però che l'Ia, di fronte a centinaia di offerte e informazioni, permette di risparmiare tempo e ridurre la fatica cognitiva di scegliere, è anche vero che, quando propone tre o quattro alternative, il consumatore si muove all'interno di una selezione già effettuata dall'algoritmo, senza necessariamente sapere quali prodotti siano stati esclusi e perché. Il rischio, a questo punto, è quello di confondere ciò che viene suggerito con ciò che è effettivamente più adatto a noi, dando per scontato che le opzioni presentate rappresentino le migliori disponibili sul mercato. La vera sfida per i consumatori diventa quindi imparare non soltanto a chiedere consigli all'intelligenza artificiale, ma anche a verificarli e metterli in discussione.