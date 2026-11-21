Tutti, d’altronde, usano l’AI. La differenza sta nel come. Per Snam l’AI non è solo uno strumento per rendere più efficienti impianti e processi, ma una “infrastruttura cognitiva” che si affianca a quella umana. L’uso più esteso è nelle attività operative: previsione della domanda di gas, sicurezza della rete, acquisti e sostenibilità. Qui l’intelligenza artificiale supporta il lavoro del Dispacciamento, la sala di controllo che da San Donato Milanese governa la rete nazionale, e dell’Asset Control Room, la piattaforma digitale per la gestione e il monitoraggio in tempo reale, anche da remoto, di impianti e processi.