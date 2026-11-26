Negli ultimi anni, del resto, il peso delle vendite al dettaglio non alimentari si è progressivamente spostato da dicembre a novembre, proprio per effetto del Black Friday: rispetto al 2019, la quota di novembre sul totale annuo è passata dall'8,9% al 9,1% in valore. Nel 2026 gli italiani maggiorenni interessati agli acquisti durante il "venerdì nero" dello shopping sono tra il 42,5% e il 65,2%. Attenzione, però, alle truffe: nell'epoca dell'intelligenza artificiale e dei deepfake il rischio è dietro l'angolo (ecco dei consigli per evitarle).