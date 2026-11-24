Insieme al giudizio positivo però sono arrivate anche le critiche. Infatti, come riportato dall'Ansa, un alto funzionario europeo ha evidenziato che nel Dpb dell'Italia per il 2027 "non ci sono margini di sicurezza". Dalle valutazioni della Commissione emerge infatti che "la crescita della spesa netta, stimata al 3,3% a fronte del tetto dell'1,9% raccomandato dal Consiglio Ue, comporta uno scostamento cumulato di 15,3 miliardi, interamente assorbito dalla flessibilità per le spese per la difesa e la sicurezza energetica: siamo al limite". Secondo il funzionario: "Forse non è un approccio molto prudente quello adottato dall'Italia in questa manovra. Qualsiasi sorpresa negativa crea quindi un rischio in termini di rispetto delle regole in futuro".