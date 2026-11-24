L'Unione europea promuove l'Italia sulla Manovra 2027, ma con riserva. La Commissione Ue ha infatti giudicato conforme il Documento programmatico di bilancio italiano (Dpb) insieme a quello di altri sette paesi - Cipro, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Slovacchia -, invitandoli ad "attuare le politiche fiscali per il prossimo anno come previsto".
Le riserve dell'Ue
Insieme al giudizio positivo però sono arrivate anche le critiche. Infatti, come riportato dall'Ansa, un alto funzionario europeo ha evidenziato che nel Dpb dell'Italia per il 2027 "non ci sono margini di sicurezza". Dalle valutazioni della Commissione emerge infatti che "la crescita della spesa netta, stimata al 3,3% a fronte del tetto dell'1,9% raccomandato dal Consiglio Ue, comporta uno scostamento cumulato di 15,3 miliardi, interamente assorbito dalla flessibilità per le spese per la difesa e la sicurezza energetica: siamo al limite". Secondo il funzionario: "Forse non è un approccio molto prudente quello adottato dall'Italia in questa manovra. Qualsiasi sorpresa negativa crea quindi un rischio in termini di rispetto delle regole in futuro".
Un'altra nota positiva
Nel parere sul Dpb, inoltre, Bruxelles indica che l'Italia potrà chiudere la procedura per deficit eccessivo nella primavera 2027, a condizione che i dati di consuntivo confermino un deficit inferiore al 3% del Pil nel 2026 e le previsioni di primavera indichino che resterà sotto tale soglia nel 2027 e nel 2028, tenuto conto della clausola. Sulla base delle previsioni autunnali, sostiene il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis, "entrambe le condizioni sarebbero soddisfatte". Il recente aumento dei rendimenti a livello globale, avverte la Commissione, "richiede una politica di bilancio prudente e una programmazione di bilancio credibile per mantenere la fiducia degli investitori e tenere sotto controllo i costi di rifinanziamento".