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Ogni anno migliaia di emendamenti alla legge di bilancio muoiono sul nascere. Vengono stroncati senza nemmeno essere discussi, ma la maggior parte di essi fanno comunque il lavoro per cui erano stati proposti: fare ostruzionismo o intestarsi delle battaglie politiche.
Cosa sono gli emendamenti
In politica, un emendamento è una proposta di modifica parziale a un testo normativo (come un disegno di legge o un decreto) prima che questo venga approvato in via definitiva. Serve a parlamentari e Governo per correggere, integrare o riscrivere specifiche parti di una legge in discussione. Prima del voto, i presidenti delle Camere o delle Commissioni verificano che le proposte siano valide e non trattino argomenti del tutto estranei al tema della legge.
Utilità o ostruzionismo
Oltre al miglioramento delle leggi, gli emendamenti sono un potente strumento politico. Solitamente, la maggioranza e il governo li usano per trovare compromessi tra i partiti o correggere errori in corsa. L'opposizione, invece, li utilizza sia per far passare proprie proposte, sia come arma di ostruzionismo: presentando migliaia di emendamenti (spesso con modifiche minime), i partiti possono rallentare i lavori parlamentari e allungare i tempi di approvazione di una legge contestata.
Il caso della Legge di bilancio
Nelle leggi ordinarie, l'opposizione deposita migliaia di emendamenti quasi identici per bloccare e far saltare i tempi. Nella Legge di bilancio, però, questo meccanismo è disinnescato sul nascere perché la Costituzione impone l'approvazione entro il 31 dicembre, altrimenti scatta l'esercizio provvisorio. Per questo gli emendamenti vengono selezionati e, come accade alle specie rare, solo alcuni sopravvivono. Il vero motivo per cui vengono presentati è quello di intestarsi delle battaglie politiche. Ad esempio, un deputato presenta un emendamento per aumentare i fondi a un ospedale del suo collegio: sa benissimo che non verrà approvato, ma serve per dimostrare ai suoi elettori di essersi battuto per quel territorio. Per l'opposizione depositarne migliaia può servire per costringere la maggioranza a rispondere su temi scomodi (salari, scuola, sanità pubblica) e guadagnare spazio nei telegiornali e sui giornali durante le settimane della manovra.
Il record della manovra 2027
Quest'anno i deputati hanno depositato un numero di proposte record: 6.558 emendamenti complessivi (contro i 5.742 della manovra precedente). Circa 4.800 portano la firma delle opposizioni, mentre oltre 2.000 arrivano dagli stessi partiti della maggioranza. Su oltre 1.700 del totale si è abbattuta la scure dell’inammissibilità: emendamenti giudicati "estranei alla materia" o "fuori dalle coperture finanziarie".
E ora che succede alla Legge di bilancio
È materialmente impossibile discutere e votare tutti gli emendamenti sopravvissuti al filtro entro il 31 dicembre. Così, in questa fase ciascun gruppo parlamentare seleziona una lista ristretta di emendamenti "segnalati", cioè le proposte prioritarie su cui chiede che si concentri davvero il dibattito e il voto in Commissione. Nel frattempo, i leader della maggioranza e il ministero dell'Economia si riuniscono per decidere quali emendamenti segnalati del centrodestra - ed eventuali proposte dell'opposizione - il Governo sia disposto ad accogliere o a riformulare nei limiti dei circa 26 miliardi di euro previsti dalla manovra. Una volta concluse le votazioni in Commissione Bilancio, il testo passerà alle camere per essere approvato in tempo prima di Capodanno.