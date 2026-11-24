Nelle leggi ordinarie, l'opposizione deposita migliaia di emendamenti quasi identici per bloccare e far saltare i tempi. Nella Legge di bilancio, però, questo meccanismo è disinnescato sul nascere perché la Costituzione impone l'approvazione entro il 31 dicembre, altrimenti scatta l'esercizio provvisorio. Per questo gli emendamenti vengono selezionati e, come accade alle specie rare, solo alcuni sopravvivono. Il vero motivo per cui vengono presentati è quello di intestarsi delle battaglie politiche. Ad esempio, un deputato presenta un emendamento per aumentare i fondi a un ospedale del suo collegio: sa benissimo che non verrà approvato, ma serve per dimostrare ai suoi elettori di essersi battuto per quel territorio. Per l'opposizione depositarne migliaia può servire per costringere la maggioranza a rispondere su temi scomodi (salari, scuola, sanità pubblica) e guadagnare spazio nei telegiornali e sui giornali durante le settimane della manovra.