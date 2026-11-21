Un emendamento della Lega alla Manovra, secondo quanto ha detto il capogruppo del partito alla Camera - Riccardo Molinari - prevede una moratoria di 12 mesi sui mutui per il settore del vino. "Per rispondere alla crisi del vino, abbiamo previsto che ci sia una sospensione di 12 mesi dei mutui per le cantine sociali e le aziende che hanno crediti deteriorati e che hanno riserve che non riescono ancora a vendere, in modo da favorire il pagamento dei soci più che il pagamento dei mutui.