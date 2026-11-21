Manovra 2027, credito d'imposta per la birra alla spina, "porno-tax" e due milioni di euro per gli spazzolini elettrici: ecco gli emendamenti più "strani"
Tra le proposte anche il sostegno psicologico ai militari e misure per la prevenzione tra i giovani di malattie sessualmente trasmissibili
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Dal credito d'imposta per i punti di consumo di birra alla spina passando per gli spazzolini elettrici e la "porno-tax" fino ad arrivare alla moratoria sui mutui del settore del vino e ai 15mila euro esentasse per i maestri di sci. Ecco alcuni dei circa 7mila emendamenti presentati e firmati martedì dai gruppi parlamentari alla Manovra in commissione Bilancio.
Quasi due milioni di euro per gli spazzolini elettrici
Arricchire il bagno di casa con la dotazione di uno spazzolino elettrico di ultima generazione. È l'obiettivo della senatrice leghista Elena Murelli e, a tal proposito, la finalità è quella di destinare una somma di 1,8 milioni di euro del bilancio pubblico per il triennio 2027-2029 ai "nuclei familiari con un Isee non superiore ai 10.140 euro, con un tetto massimo del rimborso di 50 euro". Tenendo in considerazione che in circolazione sono presenti esemplari di buona fattura al prezzo di 40 euro a emendamento approvato ci sarebbe la disponibilità di circa 15mila spazzolini elettrici l'anno.
Fino a 15mila euro esentasse per i maestri di sci
Niente tasse sui primi 15mila euro guadagnati e contributi previdenziali più leggeri per i maestri di sci. È la proposta di Forza Italia contenuta in un emendamento alla manovra firmato dal deputato Maurizio Casasco. L'obiettivo è quello di alleggerire il peso di tasse e contributi a carico di chi lavora sulle piste invernali. L'esenzione, qualora venisse approvata, varrebbe anche per coloro che insegnano attraverso società che si occupano esclusivamente di lezioni di sci. La proposta consentirebbe, inoltre, ai maestri di pagare i contributi soltanto sulla parte di reddito che supera i 5mila euro l'anno.
Per gli iscritti alla Gestione commercianti dell'Inps, i versamenti saranno "commisurati al reddito effettivamente prodotto, anche se inferiore al minimale contributivo", con la possibilità di integrarli volontariamente. La scelta andrà comunicata ogni anno entro il 31 gennaio. Un occhio anche alla stagionalità del lavoro: finita la stagione sulla neve, i maestri potranno chiedere la cancellazione dalla gestione previdenziale. L'emendamento prevede infine di distinguere negli albi regionali gli insegnanti di sci alpino, sci di fondo e snowboard. Il conto delle agevolazioni è stimato in 500mila euro l'anno dal 2027, da coprire con il fondo per le esigenze indifferibili.
Sospensione di 12 mesi sui mutui per il settore del vino
Un emendamento della Lega alla Manovra, secondo quanto ha detto il capogruppo del partito alla Camera - Riccardo Molinari - prevede una moratoria di 12 mesi sui mutui per il settore del vino. "Per rispondere alla crisi del vino, abbiamo previsto che ci sia una sospensione di 12 mesi dei mutui per le cantine sociali e le aziende che hanno crediti deteriorati e che hanno riserve che non riescono ancora a vendere, in modo da favorire il pagamento dei soci più che il pagamento dei mutui.
Quindi questa è una misura a costo zero che chiediamo per rispondere a un'emergenza oggettiva che c'è sui territori agricoli", ha affermato Molinari in conferenza stampa alla Camera. Un altro emendamento "amplia la dotazione di Agricoltura 4.0 di 40 milioni per 2 anni per far sì che non capiti più che le aziende agricole che accedono a questa misura e fanno dei gli investimenti, per carenza poi del budget, si trovino a dover mettere più soldi rispetto a quelli che la norma gli garantiva", ha spiegato Molinari.
Cinque milioni di credito d'imposta per la birra alla spina
Uno stanziamento massimo di 5 milioni di euro per il 2027 per un credito d'imposta per i punti di consumo di birra alla spina. È la proposta contenuta in un emendamento di Forza Italia alla Manovra, volto a sostenere il settore del "fuori casa". La proposta, firmata dal deputato azzurro Raffaele Nevi, propone che nel 2027 le imprese esercenti attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande possano avere un credito d'imposta per ciascun punto di consumo con impianti di spillatura della birra. Il beneficio è fissato in 5 euro per ogni ettolitro di birra confezionata in fusto acquistata e destinata alla somministrazione al consumatore finale. Per ogni punto di consumo il limite massimo del credito d'imposta è di 500 euro.
Qualora la stessa impresa gestisca più punti di consumo, il beneficio è calcolato distintamente per ciascuno di essi, sulla base dei volumi di birra in fusto acquistati e destinati alla somministrazione presso la relativa sede operativa o unità locale. Spetterà all'Agenzia delle Entrate definire le modalità di identificazione dei singoli punti di consumo, di attribuzione dei relativi volumi acquistati, nonché le modalità di accesso e fruizione del beneficio. Qualora l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti ecceda il limite delle risorse disponibili, l'Agenzia delle Entrate determinerà la percentuale del credito effettivamente fruibile in rapporto alle risorse disponibili. A copertura degli oneri della misura, pari a 5 milioni, è previsto il ricorso al fondo da ripartire di parte corrente del Ministero dell'economia.
La "porno-tax"
Coinvolti negli emendamenti anche gli operatori del porno. Giulia Pastorella di Azione, ha rilanciato una storica battaglia dei Radicali: abolire l’imposta aggiuntiva del 25% sui redditi derivanti dalla produzione, distribuzione e vendita di materiale pornografico, introdotta nel 2005. Qualora venisse approvata, la norma costerebbe 11,1 milioni di euro l’anno a partire dal 2027, da recuperare attraverso una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Preservativi nelle scuole superiori e test rapidi per l'HIV nei luoghi di ritrovo per giovani
Non ci sono soltanto emendamenti "strani". +Europa, con la firma del segretario Riccardo Magi, propone la distribuzione gratuita di preservativi nelle scuole superiori e test rapidi per l'HIV nei locali notturni, ai festival e nei luoghi di ritrovo dei giovanissimi. Per prevenire le infezioni sessualmente trasmesse il partito politico stanzia un milione di euro per il 2027. La quota maggiore, pari a 650 mila euro, è destinata alla distribuzione sperimentale di preservativi negli istituti superiori statali che aderiranno all'iniziativa, attraverso punti di distribuzione riservati. Altri 350mila euro finanzieranno test rapidi, gratuiti e riservati, anche nei locali notturni e durante le manifestazioni musicali. La proposta consente inoltre ai ragazzi dai 14 anni di sottoporsi autonomamente ai test e agli eventuali accertamenti diagnostici di conferma, senza il consenso dei genitori.
Un milione di euro per il sostegno psicologico ai militari
Un emendamento alla Manovra, presentato da Forza Italia a firma di Matteo Saccani, Antonino Minardo, Giorgio Mulè e Marta Fascina prevede un milione di euro per rafforzare il sostegno psicologico ai militari, con la possibilità di accedere ai servizi anche a distanza e su base volontaria. La proposta istituisce dal 2027 un fondo presso il ministero della Difesa per ampliare l'assistenza psicologica al personale delle Forze armate, anche attraverso convenzioni con strutture esterne. Un secondo emendamento degli stessi firmatari prevede inoltre 500mila euro annui per istituire un Osservatorio tecnico-scientifico incaricato di monitorare il funzionamento delle strutture sanitarie militari, individuare eventuali criticità e proporre miglioramenti. L'organismo dovrà trasmettere ogni anno una relazione alle commissioni parlamentari competenti.