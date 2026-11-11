Manovra, Istat: "A 3,5 milioni di pensionati nel 2027 in media 510 euro lordi in meno"

"Confrontando il regime vigente con quello proposto nella modifica, si stima che i pensionati coinvolti saranno poco più di 3,5 milioni, che riceveranno nel 2027 circa 510 euro in media in meno di trattamenti pensionistici lordi annui rispetto a quanto avrebbero ricevuto se fosse rimasto il sistema di calcolo a scaglioni". È quanto ha sostenuto il presidente dell'Istat Francesco Maria Chelli nell'audizione alla Camera sulla manovra a proposito dell'articolo 55 del Ddl di bilancio. Ma non solo: il presidente dell'Istat si è espresso anche su altri punti della Manovra.