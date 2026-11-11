Manovra, Istat: "A 3,5 milioni di pensionati nel 2027 in media 510 euro lordi in meno"
Per taglio Irpef per 3,7 milioni di persone con beneficio medio di 450 euro. Con flat tax fino a 100mila euro, 8mila euro di imposte in meno
© Camera dei deputati
"Confrontando il regime vigente con quello proposto nella modifica, si stima che i pensionati coinvolti saranno poco più di 3,5 milioni, che riceveranno nel 2027 circa 510 euro in media in meno di trattamenti pensionistici lordi annui rispetto a quanto avrebbero ricevuto se fosse rimasto il sistema di calcolo a scaglioni". È quanto ha sostenuto il presidente dell'Istat Francesco Maria Chelli nell'audizione alla Camera sulla manovra a proposito dell'articolo 55 del Ddl di bilancio. Ma non solo: il presidente dell'Istat si è espresso anche su altri punti della Manovra.
Flat tax fino a 100mila euro
La flat tax estesa da 85 mila a 100 mila euro ha una platea potenziale di circa 55 mila nuovi ingressi nel regime forfetario, selezionati sulla base della convenienza rispetto al regime ordinario. Questi lavoratori beneficerebbero di una riduzione di imposta di circa otto mila euro. La modifica porterà a un minor gettito stimabile in circa 400 milioni.
Il taglio dell'Irpef
L'estensione dell'aliquota Irpef al 33% fino a 55mila euro avrà effetti su una platea di circa 3,7 milioni di contribuenti e comporterà una riduzione di gettito pari a poco meno di 1,7 miliardi, con un beneficio medio di circa 450 euro.
Bonus mamme
Sono poco meno di un milione le lavoratrici madri a cui spetteranno nel 2027 in media circa 1.100 euro l'anno. Le lavoratrici che hanno già ricevuto nel 2026 il beneficio di 60 euro mensili sono 820 mila e si stima che queste ultime otterranno nel 2027 circa 460 euro in più all'anno. Le restanti beneficiarie (160 mila) passeranno dal ricevere un esonero contributivo totale che comportava, al netto della retroazione fiscale, un beneficio medio annuo di 1.500 euro, al ricevere in media 1.100 euro di bonus, quindi 400 euro in meno.