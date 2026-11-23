Sono oltre 1.700 gli emendamenti alla manovra su chi si abbatte la scure della inammissibilità su un totale di 6.559, quindi circa uno su quattro. In particolare, a quanto ai apprende, sono 662 gli emendamenti dichiarati inammissibili per estraneità di materia, tra cui diversi identici, e 1.118 inammissibili per carenza di coperture. Possibile presentare ricorso entro il 24 novembre alle 14, gli esiti saranno comunicati in serata. È saltata la norma che puntava a dotare la polizia di marcatori colorati per individuare i manifestanti violenti durante i cortei.