Manovra, oltre 1.700 emendamenti inammissibili: tra questi anche quello per segnare con sostanze coloranti i manifestanti
Del totale, circa 600 sono stati respinti per estraneità di materia e circa 1.100 per mancanza di coperture. Il termine per la presentazione dei ricorsi è fissato alle 14 del 24 novembre
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Sono oltre 1.700 gli emendamenti alla manovra su chi si abbatte la scure della inammissibilità su un totale di 6.559, quindi circa uno su quattro. In particolare, a quanto ai apprende, sono 662 gli emendamenti dichiarati inammissibili per estraneità di materia, tra cui diversi identici, e 1.118 inammissibili per carenza di coperture. Possibile presentare ricorso entro il 24 novembre alle 14, gli esiti saranno comunicati in serata. È saltata la norma che puntava a dotare la polizia di marcatori colorati per individuare i manifestanti violenti durante i cortei.