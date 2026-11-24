L'evasione fiscale non si ferma nonostante l'Italia nel 2026 abbia reso obbligatorio il collegamento tra pos e registratori di cassa. Infatti, l'incrocio automatico dei pagamenti con gli scontrini digitali, ha permesso di "far emergere 11 miliardi di euro di ricavi non dichiarati" fino ad agosto 2026, ma anche "l'aumento del gettito Iva di quasi un miliardo in cinque mesi". È quanto emerge dal rapporto Mind the Gap 2026 della Commissione europea sui mancati introiti fiscali.