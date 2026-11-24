L'evasione fiscale non si ferma nonostante l'Italia nel 2026 abbia reso obbligatorio il collegamento tra pos e registratori di cassa. Infatti, l'incrocio automatico dei pagamenti con gli scontrini digitali, ha permesso di "far emergere 11 miliardi di euro di ricavi non dichiarati" fino ad agosto 2026, ma anche "l'aumento del gettito Iva di quasi un miliardo in cinque mesi". È quanto emerge dal rapporto Mind the Gap 2026 della Commissione europea sui mancati introiti fiscali.
Dall'analisi dell'esecutivo europeo emerge che in Italia "nonostante gli sforzi e una tendenza al ribasso, la perdita di gettito legata all'evasione fiscale resta elevata". Le ultime stime nazionali indicano un'evasione fiscale e contributiva compresa tra 108 e 113 miliardi nel 2023, in aumento di circa 15 miliardi rispetto all'anno precedente. La propensione all'evasione scende dal 17,4% al 17,2%, attestandosi al 60,6% per l'Irpef dei lavoratori autonomi, con un mancato gettito di 39,3 miliardi.
Il divario tra il gettito Iva atteso e quello effettivo in Italia è "tra i più elevati nell'Ue", al 15% nel 2023, pari a circa 25 miliardi, contro una media europea del 9,5%. Tuttavia, Bruxelles riconosce il contributo positivo della fatturazione elettronica, del Superbonus 110% e della diffusione dei pagamenti digitali alla riduzione del divario.