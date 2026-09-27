Scontrini allineati al Pos, in 8 mesi emersi 11,8 miliardi di imponibile

Continua la lotta all'evasione e produce buoni risultati: l'obbligo per gli esercizi commerciali di collegare i registratori di cassa con i Pos per i pagamenti con carta e bancomat continua a dare risultati: nei primi otto mesi del 2026 il numero degli scontrini emessi è cresciuto di "circa 220 milioni rispetto allo stesso periodo di un anno prima", facendo emergere un imponibile arrivato a "toccare quota 11,8 miliardi". Come racconta nel dettaglio il "Sole 24 Ore", l'estate - nello specifico i mesi di luglio e agosto - ha portato "in dote quasi 60 milioni di scontrini in più e 2,7 miliardi ulteriori emersi".



L'obbligo di collegare i registri di cassa al Pos è entrato in vigore a inizio anno ed è pienamente operativo da marzo. L'ultimo aggiornamento diffuso, ricorda il quotidiano, era quello relativo al primo semestre dell'anno che aveva registrato un incremento di 160 milioni di scontrini emessi e 9,1 miliardi di base imponibile emersa rispetto all'anno prima.