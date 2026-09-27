Scontrini allineati al Pos, in 8 mesi emersi 11,8 miliardi di imponibile

La novità 2026
Continua la lotta all'evasione e produce buoni risultati: l'obbligo per gli esercizi commerciali di collegare i registratori di cassa con i Pos per i pagamenti con carta e bancomat continua a dare risultati: nei primi otto mesi del 2026 il numero degli scontrini emessi è cresciuto di "circa 220 milioni rispetto allo stesso periodo di un anno prima", facendo emergere un imponibile arrivato a "toccare quota 11,8 miliardi". Come racconta nel dettaglio il "Sole 24 Ore", l'estate - nello specifico i mesi di luglio e agosto - ha portato "in dote quasi 60 milioni di scontrini in più e 2,7 miliardi ulteriori emersi".
L'obbligo di collegare i registri di cassa al Pos è entrato in vigore a inizio anno ed è pienamente operativo da marzo. L'ultimo aggiornamento diffuso, ricorda il quotidiano, era quello relativo al primo semestre dell'anno che aveva registrato un incremento di 160 milioni di scontrini emessi e 9,1 miliardi di base imponibile emersa rispetto all'anno prima.
Quanto può incassare il Fisco
Undici miliardi e 800 milioni di importi registrati in più non equivalgono ad altrettante tasse recuperate. Se si applicasse, solo per fare una stima, un’aliquota Iva media del 18%, l’imposta potenziale sarebbe di circa 2,1 miliardi. L’Iva effettivamente versata dipende però anche da quella detraibile sugli acquisti. Inoltre, non tutti gli esercenti applicano l’imposta: è il caso di chi aderisce al regime forfettario.
Cosa dicono le entrate Iva
Il prossimo passaggio: dichiarazioni e controlli
Gli eventuali effetti sulle imposte sui redditi, Irpef e Ires, si potranno valutare con le dichiarazioni presentate nel 2027. Intanto, il confronto tra scontrini e pagamenti elettronici mette a disposizione del Fisco dati più allineati, utili per individuare le posizioni da controllare e ridurre le anomalie dovute a informazioni non confrontabili.
La tolleranza sugli scostamenti
Per gli esercenti è prevista una tolleranza del 5% quando il numero dei corrispettivi registrati non coincide con quello dei pagamenti elettronici accettati. La misura, introdotta dal decreto Omnibus di agosto (Dlgs 148/2026), limita il rischio che differenze contenute facciano scattare sanzioni amministrative o la sospensione dell’attività.