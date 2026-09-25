Fisco, le dichiarazioni che sorprendono: i gioiellieri sotto i prof, ristoratori meno degli impiegati delle Poste

Un secondo livello di analisi riguarda gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Il sistema assegna un valore compreso tra 1 e 10 (da 1 a 5 ci sono anomali, sopra l'8 c'è coerenza e trasparenza gestionale) e il raggiungimento di quota 8 permette di accedere a specifici vantaggi. Più della metà dei contribuenti interessati dagli Isa non raggiunge quella soglia. Questo non significa che tutti abbiano evaso o omesso di dichiarare ricavi. Analizzando le attività con ricavi entro i 30mila euro, gli psicologi presentano una delle maggiori incidenze di contribuenti sotto quota 8. Sopra i 30mila euro invece compaiono ristoranti, lavanderie e negozi che vendono giochi e abbigliamento sportivo. Gli stabilimenti balneari sono presenti in entrambe le fasce: il problema dell'affidabilità emerge tanto sotto quanto sopra la soglia dei 30mila euro.