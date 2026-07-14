Sinner, il trionfo a Wimbledon spinge il suo impero economico oltre gli 80 milioni di euro

Il premio conquistato a Londra arriva nell'edizione più ricca di sempre dei Championships. L'organizzazione ha infatti distribuito un montepremi complessivo di 64 milioni di sterline, quasi 75 milioni di euro, con un incremento del 20% rispetto all'anno precedente. Si tratta dell'aumento annuale più significativo nella storia del torneo, che nel 2027 celebrerà il suo 150° anniversario. L'aumento della fama di Sinner ha innescato una conseguente crescita anche dal punto di vista economico. Nel 2020 il raggiungimento dei quarti di finale al Roland Garros gli aveva fruttato 283mila euro. Quattro anni più tardi, con le vittorie agli Australian Open e agli US Open, aveva chiuso la stagione con guadagni complessivi pari a 26,6 milioni di dollari, circa 23,2 milioni di euro: un primato assoluto per un tennista italiano.