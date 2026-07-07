L'Italia dei robot conquista il mondo: storico podio della scuola azzurra ai Mondiali in Corea

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si congratula con le scuole e con gli studenti vincitori, invitandoli insieme ai propri docenti al Ministero. "È un grande risultato per la scuola italiana" ha detto il ministro. "Auguro agli studenti protagonisti di questa grande impresa di continuare a coltivare con orgoglio le proprie aspirazioni: il loro percorso è la prova di quanto l'impegno e i talenti possano far conseguire traguardi importanti" ha poi aggiunto.