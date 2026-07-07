L'Italia dei robot conquista il mondo: storico podio della scuola azzurra ai Mondiali in Corea
Arrivano anche i complimenti del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara: "Grande risultato. I talenti possono far conseguire traguardi importanti"
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Scuola italiana protagonista alla Robocup, i mondiali di Robotica educativa, appena conclusi in Corea del Sud. Il Liceo Scientifico "Boggio Lera" di Catania ha trionfato nella categoria "OnStage Advanced" che unisce tecnologia, recitazione e spettacolo. Al terzo posto l'Istituto Tecnico Industriale Statale "Fermi-Guttuso" di Giarre (CT) nella categoria "Rescue Simulation".
Gli studenti del Liceo "Boggio Lera" Emma Oddo, Simone Previti, Andrea Consalvo e Giovanni Misenti, guidati dai docenti Carmelo Maccora e Massimo Marletta, hanno portato sul palco una performance dal titolo "Revenant" ispirata agli Avengers, eroi dell'universo Marvel. I robot sono il risultato di anni di passione e lavoro tecnico, tra progetti, stampe 3D, programmazione di schede, videocamere e algoritmi di intelligenza artificiale.
Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si congratula con le scuole e con gli studenti vincitori, invitandoli insieme ai propri docenti al Ministero. "È un grande risultato per la scuola italiana" ha detto il ministro. "Auguro agli studenti protagonisti di questa grande impresa di continuare a coltivare con orgoglio le proprie aspirazioni: il loro percorso è la prova di quanto l'impegno e i talenti possano far conseguire traguardi importanti" ha poi aggiunto.
I mondiali della Robocup, il più importante campionato di Robotica educativa al mondo, si sono tenuti dal 30 giugno al 6 luglio al Songdo Convensia di Incheon, nei pressi di Seul. L'appuntamento unisce ricercatori, studenti e leader del settore provenienti da tutto il mondo per condividere conoscenze, confrontarsi sulle innovazioni e guardare al futuro della robotica autonoma.