Al sesto posto c'è la cosiddetta "Via Lattea", con Sestriere, Sauze d'Oulx, San Sicario, Claviere e Monginevro: con 400 kilometri è il comprensorio italiano con più piste della classifica. Alta Badia è settima, mentre all'ottavo posto si piazza Pontedilegno-Tonale, che è la località più economica della top 10. Courmayeur è nona, chiude la top 10 Merano 2000.



Appena fuori ci sono Bardonecchia, 11esima, e Cortina d'Ampezzo che si attesta al 12esimo posto. A seguire Pinzolo (13), Plan de Corones (14), Paganella – Andalo (15), Bormio (16) Tre Cime Dolomiti (17), Abetone/Val di Luce (18) e Riserva Bianca-Limone Piemonte (19).

