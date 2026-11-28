Settimana bianca, le nevi di casa conquistano tutti: Livigno la più cercata, Cortina la più cara | Un giorno sulla neve costa fino a 300 euro
Per l'inverno 2026/2027 gli italiani hanno le idee chiare: ben 32 delle 40 località più desiderate dagli sciatori nostrani si trovano entro i confini nazionali, con un dominio assoluto che occupa interamente le prime 19 posizioni della classifica.
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Gli italiani restano fedeli alle proprie montagne. E in occasione della stagione sciistica ormai imminente, fioccano le prenotazioni sulle piste innevate di casa nostra. A dirlo sono i dati raccolti da Holidu, portale dedicato a case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, che analizzando i prezzi di skipass e alloggi di 265 località sciistiche europee con almeno 20 km di piste, ha redatto una speciale classifica delle top 40 destinazioni sciistiche più gettonate dagli italiani in vista dei mesi più bianchi. Delle località in graduatoria, ben 32 sono italiane, con un dominio assoluto della neve tricolore che occupa interamente le prime 19 posizioni della classifica.
Livigno in vetta
In cima ai desideri degli appassionati svetta Livigno. La perla montana della Lombardia conquista la medaglia d'oro grazie ai suoi 115 chilometri di piste, confermandosi la destinazione più cercata della stagione.
Ma la vera sorpresa arriva dal centro-sud: sul secondo gradino del podio sale infatti il comprensorio abruzzese dell'Alto Sangro, con Roccaraso e Rivisondoli, a dimostrazione che il fascino delle nevi appenniniche regge il confronto con i colossi alpini. A chiudere il podio ci pensa il Trentino con la Val di Fassa, trascinata dall'attrattiva del circuito Belvedere, Col Rodella, Ciampac e Buffaure tra Canazei, Campitello, Alba e Pozza di Fassa. Ai piedi del terzetto di testa, Val Gardena e Alpe di Siusi con i loro 175 kilometri di piste, mentre chiude la top 5 Madonna di Campiglio.
Una classifica tutta italiana
Al sesto posto c'è la cosiddetta "Via Lattea", con Sestriere, Sauze d'Oulx, San Sicario, Claviere e Monginevro: con 400 kilometri è il comprensorio italiano con più piste della classifica. Alta Badia è settima, mentre all'ottavo posto si piazza Pontedilegno-Tonale, che è la località più economica della top 10. Courmayeur è nona, chiude la top 10 Merano 2000.
Appena fuori ci sono Bardonecchia, 11esima, e Cortina d'Ampezzo che si attesta al 12esimo posto. A seguire Pinzolo (13), Plan de Corones (14), Paganella – Andalo (15), Bormio (16) Tre Cime Dolomiti (17), Abetone/Val di Luce (18) e Riserva Bianca-Limone Piemonte (19).
Il Trentino traina l'indotto
La prima località straniera arriva soltanto al 20esimo posto: è Chamonix-Mont-Blanc. Per la settimana bianca, insomma, la gran parte degli italiani sceglie ancora le montagne di casa, con una predilezione per il Trentino Alto Adige visto che delle 32 località italiane in classifica, quasi una su due si trova proprio qui: la regione domina con 14 destinazioni, più di un terzo dell'intera graduatoria. Segue la Lombardia con 5 località, poi Veneto, Piemonte e Valle d'Aosta con 4. Una ciascuna per Abruzzo, Toscana e Friuli-Venezia Giulia. Le località straniere, invece, sono 8: sei in Francia (di cui una di confine), una in Austria e una in Svizzera.
Il portafogli ringrazia
Se la fedeltà alle montagne italiane è incrollabile, sono tuttavia i listini prezzi a presentare il conto. Mettendo insieme il costo medio giornaliero di uno skipass e di una notte in casa vacanze (calcolati tra l'alta stagione natalizia e la bassa stagione di fine marzo), la media europea si attesta sui 129,52 euro al giorno. Una soglia sotto la quale riescono a rimanere soltanto 11 delle 40 mete più gettonate.
Per chi cerca una vacanza sulla neve all'insegna del risparmio, la meta più adatta alle esigenze del portafogli è la Riserva Bianca di Limone Piemonte: qui bastano in media 95,50 euro al giorno per sciare e dormire, complice lo skipass in bassa stagione più economico dell'intero studio, fermo a 32 euro. Subito dietro si piazza la località straniera più conveniente, la francese Serre Chevalier, dove con 99 euro al giorno si accede agli alloggi più economici in assoluto (appena 24 euro a persona a notte a marzo).
Neve... salata
Sul fronte opposto si trovano le mete del lusso alpino, dove il budget giornaliero sfonda il tetto dei 200 euro. Il primo posto spetta alla svizzera Zermatt, che tocca i 303,86 euro al giorno con lo skipass più oneroso d'Europa (oltre 111 euro in alta stagione). In Italia il primato dei prezzi spetta invece a Cortina d'Ampezzo, che con 290,50 euro al giorno detiene il record assoluto per il costo degli alloggi sotto Natale, arrivando anche a 308 euro a notte per persona (cifra che però si ridimensiona drasticamente a 113 euro a fine marzo).
Oltre la soglia dei 200 euro si collocano anche l'austriaca Kitzbühel (210 euro) e altre cinque eccellenze italiane: Madonna di Campiglio (238 euro, dove lo skipass natalizio tocca il record nazionale di 87 euro insieme a Pinzolo), Val Gardena/Alpe di Siusi (235,50 euro), Courmayeur (214,50 euro), Latemar (203,50 euro) e Arabba/Marmolada (201 euro).