Altro che Black Friday, il vero carrello degli italiani indebitati è pieno di bollette
I dati dell'Osservatorio smontano il falso mito degli acquisti impulsivi: su un debito medio di 243mila euro, il "buy now pay later" pesa appena 45 euro. La vera emergenza resta il costo della vita quotidiana
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Venerdì 27 novembre l’Italia si rimette in coda per il Black Friday, tra sconti e rate a tasso zero. Ma nel fatidico venerdì, e con l'entrata in vigore delle nuove tutele europee sul credito al consumo, i riflettori si accendono sui rischi del "compra ora, paga dopo". Tuttavia, analizzando i fascicoli di chi arriva effettivamente in tribunale perché non riesce più a far fronte ai propri impegni finanziari, emerge una realtà molto diversa.
Gli italiani non si indebitano per l'ultimo modello di smartphone, per un televisore nuovo o per beni superflui, bensì per pagare le spese essenziali: la luce, il gas, l’affitto arretrato, o ancora il prestito chiesto proprio per tirare avanti. A fotografare questo scenario è l'Osservatorio sul sovraindebitamento di Legge3.it, la principale organizzazione italiana specializzata nelle procedure di esdebitamento previste dalla Legge 3/2012, oggi confluite nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
I numeri della crisi
L'analisi condotta dall'Osservatorio mostra che, a fronte di un debito medio complessivo di 243.381,36 euro, il tanto discusso paradigma del "buy now pay later" (letteralmente, "compra ora e paga dopo") incide in media per appena 45,07 euro, pari allo 0,1% del credito al consumo. A pesare in modo determinante sul bilancio delle famiglie in difficoltà sono invece strumenti finanziari ben più tradizionali e onerosi. I prestiti personali rappresentano l'84,9% dei debiti, con un importo medio di 30.686,89 euro per fascicolo, mentre la cessione del quinto pesa per il 14,5% (presente nel 38,7% dei casi esaminati), con una media di 5.222,83 euro. Più staccata la quota legata ai fidi (le cosiddette carte revolving), che incide per lo 0,5% sul totale (circa 187,19 euro di media generale).
Il peso nascosto del debito fiscale
Il dato più allarmante riguarda però l'origine stessa dell'insolvenza: nell'88,7% dei fascicoli, tra le cause scatenanti della crisi, compaiono le utenze domestiche non pagate (luce e gas) e canoni di affitto arretrati. Oltre all'esposizione verso banche e finanziarie, tuttavia esiste una componente enorme che spesso sfugge alle normali statistiche sul credito al consumo: il debito con il Fisco. A livello nazionale si contano infatti 1.200 miliardi di euro in cartelle affidate all'Agenzia delle entrate e mai riscosse. Secondo il report nazionale dell'Osservatorio (aggiornato a luglio 2026 su un campione di 563 casi risolti), quando si include questa voce, il debito medio per procedura raddoppia, toccando quota 504.193,20 euro.
La "spirale" delle rate
Questo non significa che le rate del Black Friday siano innocue. Dal 20 novembre è pienamente applicabile anche in Italia (tramite il decreto legislativo 212/2025) la direttiva europea 2023/2225, che estende le tutele del credito ai consumatori anche ai piccoli finanziamenti e al cosiddetto "buy now pay later". Una stretta normativa che gli esperti giudicano positiva, poiché il rischio di accumulare tanti piccoli impegni mensili resta concreto. Il punto, infatti, non è lo strumento, ma la spirale: quando si chiede un nuovo finanziamento per pagare quello precedente, è il momento di fermarsi.
"Il Black Friday dura un giorno, le bollette invece..."
Per questo l’Osservatorio sul sovraindebitamento di Legge3.it indica cinque accorgimenti: sommare le rate, invece di guardarle una alla volta; diffidare del “prestito unico” che chiude tutti gli altri; fare attenzione al rinnovo della cessione del quinto; controllare anche i debiti che non si vedono (nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia e nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate); non firmare garanzie “per favore”. E soprattutto non aspettare il pignoramento.
"Il Black Friday dura un giorno, le bollette arrivano tutti i mesi - commenta Gianmario Bertollo, fondatore di Legge3.it - Il 'buy now pay later' va regolato e fa bene l’Europa a farlo, ma non sbagliamo bersaglio. Le persone che seguiamo non hanno comprato a rate l’ultimo televisore: hanno chiesto un prestito per pagare la luce e l’affitto, poi un altro per chiudere il primo. Non diciamo che le rate siano innocue: dieci rate piccole fanno un debito grande. Ma in Italia il sovraindebitamento non nasce dal superfluo, nasce dall’essenziale. E chi ci è dentro deve sapere che esiste una legge dello Stato per uscirne".