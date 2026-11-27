"Il Black Friday dura un giorno, le bollette arrivano tutti i mesi - commenta Gianmario Bertollo, fondatore di Legge3.it - Il 'buy now pay later' va regolato e fa bene l’Europa a farlo, ma non sbagliamo bersaglio. Le persone che seguiamo non hanno comprato a rate l’ultimo televisore: hanno chiesto un prestito per pagare la luce e l’affitto, poi un altro per chiudere il primo. Non diciamo che le rate siano innocue: dieci rate piccole fanno un debito grande. Ma in Italia il sovraindebitamento non nasce dal superfluo, nasce dall’essenziale. E chi ci è dentro deve sapere che esiste una legge dello Stato per uscirne".