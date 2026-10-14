Winnie the Pooh compie 100 anni: la storia dell'orsetto di pezza diventato icona senza tempo
Alan Alexander Milne si ispirò al pupazzo del figlio per costruire avventure da raccontargli come favola della buonanotte
Dietro la maglietta rossa, il miele e le avventure nel Bosco dei Cento Acri di Winnie the Pooh si nasconde una storia fatta di fantasia, legami familiari e un successo planetario che ha trasformato un semplice orsetto di pezza in un fenomeno culturale. Il 14 ottobre l'orsetto più tenero della letteratura per l'infanzia spegne cento candeline. Un secolo dopo la pubblicazione del libro che lo avrebbe consegnato all'immaginario collettivo, il simpatico peluche continua a parlare a generazioni diverse, attraversando l'infanzia senza smettere di appartenere anche agli adulti, perché dietro la sua apparente semplicità si nasconde una filosofia di vita: non serve avere tutte le risposte, a volte basta esserci.
Da un peluche a una leggenda
Prima di diventare una star della letteratura, Winnie era un orsetto di pezza. Apparteneva a Christopher Robin Milne, figlio dello scrittore inglese Alan Alexander Milne, che aveva l'abitudine di inventare racconti personalizzati per accompagnare il bambino verso il sonno. Niente fiabe tradizionali ripetute a memoria: il padre preferiva costruire avventure nuove, popolate dai giocattoli che Christopher amava di più. Così è nato il personaggio con la pancia rotonda, una passione sconfinata per il miele e un talento speciale per perdersi nei pensieri. Il tenero orsetto vive dentro una quercia, porta una maglietta rossa e affronta le giornate senza particolare fretta, convinto che le cose più importanti siano spesso quelle più piccole: una passeggiata nel bosco, una conversazione con un amico, il piacere di non avere niente da fare.
L'orsetto si chiamava inizialmente Edward Bear e intorno a lui, Milne cominciò a immaginare un universo di personaggi e relazioni, trasformando il momento della buonanotte in un appuntamento con la fantasia. Un primo assaggio di quel mondo era già apparso nel 1924, con una storia pubblicata sul London Evening News durante il periodo natalizio. Nel 1926 arrivò il libro destinato a cambiare tutto: Winnie-the-Pooh, illustrato da Ernest H. Shepard. Il successo fu immediato. Il pubblico si innamorò di quell'eroe imperfetto, goloso e distratto, capace di attraversare piccoli disastri quotidiani senza perdere la propria gentilezza. Un protagonista lontano dai modelli eroici tradizionali, che non aveva bisogno di vincere battaglie per conquistare il cuore dei lettori.
Perché si chiama Winnie the Pooh?
Anche il nome dell'orsetto è il risultato di una casualità: Winnie rimanda a Winnipeg, un'orsa canadese diventata celebre dopo essere stata acquistata durante la Prima guerra mondiale dal veterinario militare Harry Colebourn. L'animale, che prendeva il nome dalla città canadese, fu successivamente affidato allo zoo di Londra, dove conquistò l'affetto dei visitatori, tra i quali anche Christopher Robin, che ne rimase affascinato. Pooh, invece, arrivò da un altro incontro del bambino: quello con un cigno. Milne recuperò quel nome per completare l'identità del suo personaggio e, nel libro, ne offrì una spiegazione tanto buffa quanto coerente con la logica dell'orsetto. Quando una mosca gli si posa sul naso, Winnie deve soffiarla via. E forse, suggerisce il narratore, è proprio per questo che si chiama Pooh.
Una compagnia di amici indimenticabili
Winnie non sarebbe Winnie senza il suo mondo. Attorno a lui si muove una piccola comunità di creature che sembrano incarnare una sfumatura dell'animo umano. C'è Pimpi, il maialino rosa timido e affettuoso, che trova spesso il coraggio proprio quando pensa di non averne. C'è Ih-Oh, l'asinello malinconico, con il suo sguardo disincantato sulle cose. Tigro è energia allo stato puro, sempre pronto a saltare; Tappo ama l'ordine e le regole, mentre Uffa si affida alla propria presunta saggezza. Kanga e il piccolo Ro completano la compagnia, insieme a Christopher Robin, il bambino che tiene unito questo universo immaginario.
Le avventure si svolgono nel Bosco dei Cento Acri, ispirato ai paesaggi che circondavano Cotchford Farm, la casa acquistata dalla famiglia Milne nell'East Sussex. Un luogo reale trasformato dalla letteratura in un rifugio senza tempo. A dare forma visiva a questo universo fu Ernest H. Shepard. Per rendere credibili le sue illustrazioni, il disegnatore osservò Christopher mentre giocava con i suoi pupazzi e studiò l'ambiente naturale che avrebbe ispirato il bosco. I suoi disegni a china contribuirono in modo decisivo a definire l'identità dei personaggi, rendendoli riconoscibili ancora prima che arrivassero sul grande schermo.
Da libro per bambini a impero globale
La fortuna dell'orsetto non si fermò alla letteratura. Nel 1929 Milne cedette i diritti commerciali del personaggio a Stephen Slesinger, aprendo la strada a un'espansione che avrebbe trasformato Winnie in un marchio internazionale. In seguito, Disney ne acquisì i diritti cinematografici e contribuì a portarlo davanti a un pubblico sempre più vasto. Cartoni animati, film, giocattoli, abbigliamento, accessori e oggetti per la casa hanno moltiplicato le apparizioni dell'orsetto, trasformandolo in una presenza familiare ben oltre le pagine dei libri. Il personaggio è diventato un business globale, capace di attraversare generazioni e mercati, mentre la sua immagine è entrata stabilmente nella cultura popolare.
La dolcezza come forma di resistenza
A rendere speciale Winnie the Pooh non è soltanto la sua simpatia, ma il modo in cui abita il mondo. Non ha grandi ambizioni, non insegue il successo e non sembra preoccuparsi troppo di ciò che gli altri pensano di lui. A volte è ingenuo, spesso smemorato, quasi sempre affamato, però possiede una forma di saggezza che non ha bisogno di essere dichiarata. I suoi amici sono diversi, imperfetti, talvolta difficili da capire, ma nessuno viene escluso perché è troppo timido, troppo brontolone o troppo triste. Il bosco diventa così una metafora delle relazioni.
È anche questo il motivo per cui le storie di Milne continuano a funzionare. In un mondo che chiede di essere produttivi, veloci e sempre all'altezza delle aspettative, Winnie the Pooh ricorda il valore dell'amicizia e della possibilità di fermarsi. Una lezione che i bambini comprendono istintivamente e che gli adulti, spesso, devono imparare di nuovo.