A rendere speciale Winnie the Pooh non è soltanto la sua simpatia, ma il modo in cui abita il mondo. Non ha grandi ambizioni, non insegue il successo e non sembra preoccuparsi troppo di ciò che gli altri pensano di lui. A volte è ingenuo, spesso smemorato, quasi sempre affamato, però possiede una forma di saggezza che non ha bisogno di essere dichiarata. I suoi amici sono diversi, imperfetti, talvolta difficili da capire, ma nessuno viene escluso perché è troppo timido, troppo brontolone o troppo triste. Il bosco diventa così una metafora delle relazioni.