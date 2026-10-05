Serve una precisazione. Il fenomeno dei due calici ha una parentela evidente con il cosiddetto soft launch, ma non è esattamente la stessa cosa. Il soft launch è ormai un termine ampiamente utilizzato per indicare la presentazione volutamente parziale di una relazione sui social: una mano, una silhouette, una spalla, una fotografia scattata da dietro, due bicchieri o altri piccoli indizi che fanno capire che nella vita dell'utente c'è qualcuno, senza rivelarne immediatamente identità e volto. Il New York Times descrive il soft launch proprio come il modo di far sapere di frequentare qualcuno senza fornire tutti i dettagli. Ma nel caso della coppia costruita a favore di social c'è una differenza fondamentale: il partner potrebbe non esistere. Quindi, se il soft launch dice "c'è qualcuno, ma non ve lo presento ancora", la coppia invisibile può dire "fate voi l'ipotesi che ci sia qualcuno".