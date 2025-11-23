Ornella Vanoni e il vestito scelto per l'ultimo viaggio: quando anche la morte diventa questione di stile

L'abito dell'ultimo saluto non è semplicemente un vestito: è un ultimo atto di narrazione personale. È la possibilità di lasciare un'immagine precisa, scelta da noi, che ci rappresenti fino all'ultimo fotogramma. L'ultima mise non è vanità, ma responsabilità estetica: chi siamo, quale stile abbiamo vissuto e vogliamo lasciare nel ricordo. Ornella Vanoni, con il suo Dior pianificato per il congedo, ha scritto un capitolo finale coerente con la sua biografia stilistica: una donna che ha attraversato decenni di moda, musica, vita con eleganza, ironia e autenticità. Anche nella morte, non avrebbe fatto diversamente.