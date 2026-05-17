Il "detective del tessile" smaschera il mondo della moda: "Lusso o fast fashion non sono più indicatori di qualità, bisogna guardare oltre il brand"

Come nasce il format che ti ha fatto diventare virale?

"L'idea mi è venuta a luglio del 2025: io ho un'azienda di produzione di abbigliamento che all'epoca era dislocata in due sedi. Nell'unificarle, ho dovuto fare un trasloco e mentre smaltivo i materiali in eccesso, i tessuti, gli accessori, i filati e quant'altro, ho riempito la discarica del mio piccolo Comune. E lì mi sono un po' sentito male e mi sono detto: "Io che ho un'azienda così piccolina produco tutti questi rifiuti, figuriamoci le grosse aziende". E da lì si è sbloccato qualcosa. Quindi mi sono detto che era il caso di dare una ridimensionata alla mia vita lavorativa e personale sotto questo aspetto. Avevo già un canale social in cui parlavo del mio lavoro, ma era puramente tecnico, non avevo mai toccato temi come quello della sostenibilità. Quando ho iniziato a farlo, ho visto che l'argomento riscuoteva molto interesse e quindi sono entrato in questa figura del detective".