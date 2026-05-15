Pellicce addio? Alle sfilate di Milano l'invito a metterle al bando

Nello specifico, si invitano i brand partecipanti a non presentare, durante le sfilate della prossima settimana della moda donna meneghina, capi di abbigliamento, accessori o qualsiasi altro elemento con la pelliccia. L’iniziativa - si legge nella nota diffusa dalla stessa CNMI -, in continuità con l’impegno promosso dall’associazione a partire dal 2012 e con i principi contenuti nel Manifesto della sostenibilità e nel Codice Etico di CNMI, tiene conto dell’evoluzione del quadro normativo in materia di benessere animale.