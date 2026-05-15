Pellicce addio? Alle sfilate di Milano l'invito a metterle al bando

"La pubblicazione di queste linee guida - ha spiegato Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda italiana - rappresenta un passaggio ulteriore nel percorso di responsabilità e sostenibilità che Camera Nazionale della Moda Italiana porta avanti da oltre dieci anni a sostegno del made in Italy. Questa iniziativa conferma la volontà di CNMI di accompagnare l’evoluzione del sistema moda con equilibrio e consapevolezza, in coerenza con gli indirizzi strategici che stiamo portando avanti".