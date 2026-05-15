LE NUOVE LINEE GUIDA

Pellicce addio? Alle sfilate di Milano l'invito a metterle al bando

La Camera Nazionale della Moda Italiana chiede ai brand partecipanti alla prossima Fashion Week donna di non usare quelle animali

15 Mag 2026 - 22:34
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Le top model icone degli anni Novanta Claudia Schiffer, Carla Bruni e Naomi Campbell in passerella con le pellicce in tre scatti d'archivio  © Afp

Le top model icone degli anni Novanta Claudia Schiffer, Carla Bruni e Naomi Campbell in passerella con le pellicce in tre scatti d'archivio  © Afp

Non proprio uno stop alle pellicce animali in modo definitivo (come a Londra e New York) ma un passo comunque importante. La Camera Nazionale della Moda italiana (CNMI) ha annunciato infatti la pubblicazione di linee guida su base volontaria riguardanti l'uso della pelliccia durante le sfilate della Milano Fashion Week a partire dall’edizione di settembre 2026. E si impegna, a sua volta, a non promuovere pellicce nella produzione diretta dei propri contenuti di comunicazione. 

Sfilate e pellicce: la posizione di Milano

 Nello specifico, si invitano i brand partecipanti a non presentare, durante le sfilate della prossima settimana della moda donna meneghina, capi di abbigliamento, accessori o qualsiasi altro elemento con la pelliccia. L’iniziativa - si legge nella nota diffusa dalla stessa CNMI -, in continuità con l’impegno promosso dall’associazione a partire dal 2012 e con i principi contenuti nel Manifesto della sostenibilità e nel Codice Etico di CNMI, tiene conto dell’evoluzione del quadro normativo in materia di benessere animale.

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 "La pubblicazione di queste linee guida - ha spiegato Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda italiana - rappresenta un passaggio ulteriore nel percorso di responsabilità e sostenibilità che Camera Nazionale della Moda Italiana porta avanti da oltre dieci anni a sostegno del made in Italy. Questa iniziativa conferma la volontà di CNMI di accompagnare l’evoluzione del sistema moda con equilibrio e consapevolezza, in coerenza con gli indirizzi strategici che stiamo portando avanti".

Le pellicce dalle sfilate di moda autunno inverno 2025-2026

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© Catwalk Pictures | Le pellicce dalle sfilate di moda autunno inverno 2025-2026: Giorgio Armani
© Catwalk Pictures | Le pellicce dalle sfilate di moda autunno inverno 2025-2026: Giorgio Armani
© Catwalk Pictures | Le pellicce dalle sfilate di moda autunno inverno 2025-2026: Giorgio Armani

© Catwalk Pictures | Le pellicce dalle sfilate di moda autunno inverno 2025-2026: Giorgio Armani

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