Dietro il successo di Napoli on the Road c'è Michele Pascarella, pizzaiolo campano che negli ultimi anni è diventato uno dei nomi più influenti della scena internazionale. Cresciuto tra farine e impasti, ha iniziato a lavorare giovanissimo nelle pizzerie della sua terra prima di trasferirsi nel 2016 a Londra con l'idea di portare oltremanica la vera pizza napoletana. Il primo capitolo della sua avventura è stato un semplice food truck che faceva tappa nei mercati londinesi. Le lunghe file davanti al banco sono state il segnale che il progetto aveva trovato il suo pubblico. Da lì è iniziata una crescita costante che oggi conta tre ristoranti nella capitale britannica e decine di collaboratori.