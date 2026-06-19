San Marzano DOP, Pasta di Gragnano IGP e Pizza Napoletana Verace: il protocollo d’intesa

Sono stati celebrati il 17 giugno i 30 anni della certificazione DOP del Pomodoro San Marzano: nel corso dell’evento, tenutosi a Sarno presso Villa Lanzara, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per realizzare azioni di promozione e valorizzazione congiunte sui mercati nazionali e internazionali. A siglarlo sono stati il Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP, il Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP e l’Associazione Verace Pizza Napoletana. Giampiero Manfuso, presidente Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP, ha commentato: “Si tratta di un partenariato strategico che crea le giuste sinergie tra prodotti complementari che si propongono a livello globale”.
Il sostegno della Regione
Manfuso ha aggiunto che “proveremo a esportare questo modello congiunto di promozione anche con il supporto della Regione Campania”. Alla firma era presente anche Maria Carmela Serluca, assessora regionale all’Agricoltura: “Dobbiamo essere consapevoli che la forza dei nostri prodotti cresce quando si costruiscono alleanze capaci di raccontare, in modo integrato, la qualità, la tradizione e l’autenticità dei territori da cui provengono. La Regione Campania sosterrà questo modello di collaborazione, perché rafforza la competitività delle nostre produzioni certificate, tutela i consumatori e contribuisce a contrastare con maggiore efficacia ogni forma di contraffazione”.
II numeri del pomodoro San Marzano DOP
Negli ultimi 5 anni la quantità di pomodoro San Marzano DOP trasformata è quasi raddoppiata, passando da 110mila a 190mila quintali. Le stime per il 2026 parlano di un aumento di circa 320 ettari (+20%) messi a coltura, che permetterà di superare i 200 mila quintali di prodotto trasformato. Un dato che consentirebbe di aumentare il valore al consumo del Prodotto San Marzano DOP, che nel 2025 è stato di circa 45 milioni di euro. L’80% della produzione di Pomodoro San Marzano DOP viene esportata all’estero. I principali Paesi destinatari sono Stati Uniti, Giappone, Canada, Emirati Arabi, Arabia Saudita e Australia.