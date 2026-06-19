San Marzano DOP, Pasta di Gragnano IGP e Pizza Napoletana Verace: il protocollo d’intesa

Sono stati celebrati il 17 giugno i 30 anni della certificazione DOP del Pomodoro San Marzano: nel corso dell’evento, tenutosi a Sarno presso Villa Lanzara, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per realizzare azioni di promozione e valorizzazione congiunte sui mercati nazionali e internazionali. A siglarlo sono stati il Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP, il Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP e l’Associazione Verace Pizza Napoletana. Giampiero Manfuso, presidente Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP, ha commentato: “Si tratta di un partenariato strategico che crea le giuste sinergie tra prodotti complementari che si propongono a livello globale”.