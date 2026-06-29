Tutti pazzi per la snackification: il 56% delle persone sceglie spuntini veloci e bilanciati e dice addio ai pasti tradizionali. Si tratta di una vera e propria tendenza alimentare: sempre più persone scelgono di sostituire i classici pasti con snack consumati in movimento durante la giornata. A tal proposito i nutrizionisti invitano a gestire questo fenomeno con equilibrio e attenzione alla qualità.
Spazio agli snack
La snackification sta rivoluzionando le abitudini di alimentazione, spingendo sempre più persone a consumare piccoli spuntini durante la giornata al posto dei tradizionali cinque pasti. Il trend arriva dai paesi anglosassoni. Secondo un sondaggio dell’International Food Information Council del 2024, il 56% delle persone dichiara di sostituire i pasti con spuntini o porzioni ridotte.
In questo contesto, la qualità degli ingredienti e la scelta dei nutrienti diventa sempre più importante: anche una pausa veloce può trasformarsi in un momento di benessere, energia e gusto.
Il fenomeno in Italia
Nel nostro Paese il 48% delle persone considera l’alimentazione uno spazio personale di benessere. La difficoltà potrebbe essere quella di costruire una pausa equilibrata senza però perdere tempo e imbattersi in ricette complicate. Per questo motivo bisogna scegliere ingredienti mirati ma allo stesso tempo freschi e di stagione. Frutta fresca come il melone permette di creare spuntini leggeri, pratici e adatti alla stagione estiva. Ma gli alleati perfetti sono anche le erbe aromatiche, limone o spezie che possono aggiungere gusto senza eccedere con condimenti elaborati. Cereali già pronti come farro, orzo, quinoa o grano saraceno possono diventare una base semplice per snack equilibrati.
Si mangia di meno ma più frequentemente
Il mondo mangia sempre più snack. Se ciò può sembrare un’esagerazione, basti notare che il valore di mercato globale del settore degli snack è aumentato vertiginosamente nel 2024, poiché un numero sempre maggiore di consumatori ha adottato gli "spuntini veloci" come sostituti dei pasti. Secondo il rapporto World Market for Snacks 2024 di Euromonitor International, la tendenza alla snackification, come riportato da Gambero Rosso, riflette un profondo cambiamento culturale ed economico. La crescita prevista per lo scorso anno ha toccato i 680 miliardi di dollari con un aumento del 3,7% rispetto al 2023. Il Nord America è in testa con il 28% delle vendite globali, mentre la regione Asia-Pacifico al secondo posto con il 23%.
Un aspetto generazionale
Una ricerca di Mondelez, nel 2023, metteva in luce come le generazioni più giovani abbiano una particolare propensione agli snack. Millennial e Generazione Z consumano il 10% di snack in più al giorno rispetto alle generazioni passate a causa di stili di vita più frenetici.