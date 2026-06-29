Tutti pazzi per la snackification: il 56% delle persone sceglie spuntini veloci e bilanciati e dice addio ai pasti tradizionali. Si tratta di una vera e propria tendenza alimentare: sempre più persone scelgono di sostituire i classici pasti con snack consumati in movimento durante la giornata. A tal proposito i nutrizionisti invitano a gestire questo fenomeno con equilibrio e attenzione alla qualità.