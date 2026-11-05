Così i giovani americani hanno alzato la voce: per sette su dieci è stato un voto contro Trump

I dati - Secondo un'analisi del Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement (CIRCLE) della Tufts University, basata sui dati post-elettorali di The Voter Poll, circa il 70% degli elettori tra i 18 e i 29 anni ha scelto un candidato democratico nelle sfide per la Camera. Si tratta di una rilevazione effettuata sul voto espresso e non di intenzioni di voto raccolte prima delle urne. Il vantaggio democratico attraversa diverse categorie sociali e demografiche. Pur restando particolarmente forte tra le giovani donne e le minoranze, il sostegno al partito si è esteso anche ai giovani uomini, agli elettori bianchi e a quelli senza laurea, gruppi che nelle presidenziali del 2024 avevano mostrato una maggiore apertura verso Trump. Anche tra i latinos emerge un rafforzamento del voto democratico rispetto a due anni fa. Un segnale significativo per i repubblicani, che nel 2024 avevano registrato risultati migliori del previsto proprio tra gli elettori ispanici.