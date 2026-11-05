Midterm, i Dem a Trump: "Prepara gli avvocati" | E inviano lettere a Elon Musk: "Conserva tutti i documenti, avvieremo indagini"

"Lawyer up", preparate un avvocato. Queste le prime parole del deputato democratico Robert Garcia all'intera amministrazione di Donald Trump. Un post su X, pubblicato mentre lo "tsunami blu" delle midterm travolgeva i Repubblicani a destra e a manca, tramite cui il leader dem dell'Oversight Committee (la Commissione parlamentare per la supervisione del governo) ha ufficializzato ciò che aveva già preannunciato in tutte le salse: indagini a tappeto e su tutta la linea per scoperchiare e portare alla luce ogni angolo buio di questo esecutivo. Per dirla con le parole dello stesso Garcia: "Nessuno che abbia il cognome Trump sarà escluso dalle inchieste".
Lettere alla Casa Bianca e a Elon Musk: "Conservate i documenti"
Alle sue parole, diventate virali sui social media, hanno fatto seguito poche ore dopo le prime richieste concrete. La Commissione per le relazioni estere del Senato ha infatti iniziato a inviare una serie di lettere ad aziende private e all'amministrazione chiedendo espressamente che "conservino i documenti in vista delle indagini previste nella prossima sessione del Congresso", in cui i Democratici hanno guadagnato una abbondante maggioranza. A riferirlo la Cnn citando un assistente democratico del Senato.
Lettere sono state recapitate, tra gli altri, a Elon Musk. In particolare in merito al rallentamento del progetto Starshield in Ucraina, una rete di satelliti in orbita terrestre basata sulla tecnologia Starlink. A tal proposito il senatore democratico Chris Coons ha fatto espressamente capire che Elon Musk sarà nel mirino: "Un elemento in più da aggiungere all'elenco di domande per Musk, quando lo convocherò tramite mandato di comparizione" ha scritto sul suo profilo X, alludendo a un rapporto secondo cui lo stesso Musk avrebbe avuto colloqui con il presidente russo Vladimir Putin sulle comunicazioni satellitari.
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Il deputato democratico Robert Garcia
Il focus sul legame Trump-Russia
Le missive sono state inviate anche a tutti i porti, le banche e gli enti privati coinvolti nell'accordo sul gasolio russo. Si tratterebbe di "una procedura standard della Commissione" per assicurarsi la conservazione generale dei documenti da parte di persone sospettate di aver violato la legge "o di essere coinvolte in determinate attività".
Quando a gennaio il controllo democratico del Congresso si concretizzerà, i dem hanno in programma di setacciare l'operato dell'amministrazione Trump negli ultimi due anni: dalla presunta corruzione - politica e non - fino alla gestione dell'agenzia anti-immigrazione Ice e agli Epstein Files. Le Commissioni del Senato e della Camera sfrutteranno la loro prerogativa e il loro mandato di "poter indagare su qualunque questione" nell'ambito delle giurisdizioni federali. Anche servendosi dei cosiddetti subpoena, i mandati di comparizione per testimoniare o consegnare documenti utili.