Midterm, i Dem a Trump: "Prepara gli avvocati" | E inviano lettere a Elon Musk: "Conserva tutti i documenti, avvieremo indagini"

"Lawyer up", preparate un avvocato. Queste le prime parole del deputato democratico Robert Garcia all'intera amministrazione di Donald Trump. Un post su X, pubblicato mentre lo "tsunami blu" delle midterm travolgeva i Repubblicani a destra e a manca, tramite cui il leader dem dell'Oversight Committee (la Commissione parlamentare per la supervisione del governo) ha ufficializzato ciò che aveva già preannunciato in tutte le salse: indagini a tappeto e su tutta la linea per scoperchiare e portare alla luce ogni angolo buio di questo esecutivo. Per dirla con le parole dello stesso Garcia: "Nessuno che abbia il cognome Trump sarà escluso dalle inchieste".