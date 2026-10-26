Sono passati quasi 50 anni da quando un giovane e già carismatico Luiz Inacio Lula da Silva, salendo su un tavolo a mo' di palco allo stadio di Vila Euclides, infiammò l'assemblea dei metalmeccanici dell'ABC paulista, sfidando la dittatura brasiliana. Un evento che ha segnato la nascita di un mito per la sinistra latinoamericana e mondiale. E ora Lula, che si è contraddistinto per la vicinanza alle classi popolari facendo della lotta alla povertà e dell'inclusione sociale elementi centrali della sua azione politica, ha dato nuova speranza ai progressisti con una storica vittoria con cui ha incassato un quarto mandato al Palacio do Planalto, dopo i momenti di alti e bassi vissuti con la condanna per corruzione e il successivo rilascio.