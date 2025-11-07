Brasile, confermata la condanna a 27 anni per Bolsonaro

La Prima sezione della Corte Suprema del Brasile ha raggiunto la maggioranza necessaria per confermare la condanna a 27 anni e tre mesi di carcere inflitta all'ex presidente Jair Bolsonaro, giudicato colpevole di aver orchestrato una trama golpista per impedire l'insediamento di Luiz Inácio Lula da Silva. Il relatore del procedimento, il giudice Alexandre de Moraes, ha respinto i ricorsi presentati dalla difesa di Bolsonaro insieme ai colleghi Flávio Dino e Cristiano Zanin, consolidando così il fronte favorevole alla conferma della pena. L'ultimo voto, quello della giudice Carmen Lúcia, è atteso entro il 14 novembre e determinerà anche il luogo di detenzione dove Bolsonaro sconterà la pena definitiva.