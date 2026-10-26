Lula rieletto, lotta alle big tech e ministero della Sicurezza tra le priorità del quarto mandato

Il presidente eletto ha per prima cosa parlato del rapporto che dovrà avere con il Parlamento, dopo che le elezioni legislative hanno consentito al Partito liberale (Pl) dello stesso Bolsonaro di ottenere la maggioranza relativa in entrambi i rami. "C'è chi dice già che Lula avrà difficoltà a governare, perché il Parlamento è molto conservatore. Io non ho scelto il Parlamento, lo ha scelto il popolo ed è con il Parlamento che voterò, lavorerò e farò approvare le riforme", ha detto Lula. Nella prossima legislatura il fronte conservatore è in grado di ottenere la maggioranza assoluta tanto alla Camera quanto al Senato, anche se il "centrao", il corpo di parlamentari che non rispondono direttamente ai due estremi, si conferma come determinante nella gestione dell'agenda politica.