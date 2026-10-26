la celebrazione della vittoria

In Brasile Lula rieletto presidente, esplode la festa nelle strade

In centinaia a San Paolo hanno celebrato la vittoria per la quarta volta del presidente-operaio

26 Ott 2026 - 06:36
03:10 
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