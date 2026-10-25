Presidenziali in Brasile, seggi aperti due ore in più per la sfida decisiva tra Bolsonaro e Lula
Il capo dello Stato uscente Lula sfida Bolsonaro Jr. in una contesa che verrà decisa all'ultimo voto: gli scrutini inizieranno alle 23 italiane
© Ansa
Le urne in Brasile chiudono... anzi no. La Corte elettorale ha infatti accolto, all'ultimo minuto, la proposta dei due candidati alla presidenza, Lula e Flavio Bolsonaro, che avevano chiesto di prorogare l'apertura dei seggi per altre due ore in tutto il Paese. E così, infatti, sarà: lo scrutinio inizierà alle 19, le 23 in Italia.
Colpa del maltempo
La richiesta è arrivata inizialmente dal presidente uscente di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva, che ha sostenuto come il trasporto pubblico a Salvador e San Paolo abbia subito interruzioni. A stretto giro, anche lo staff elettorale di Bolsonaro ha chiesto di estendere l'orario di voto in numerose città, affermando che il maltempo avrebbe ostacolato l'affluenza degli elettori. Stando alle prime indiscrezioni, il divario tra i due candidati è sottilissimo, motivo per cui ogni voto potrebbe davvero la differenza.
Lula vince... in Italia
Intanto arrivano le prime vittorie per Lula, che ha ottenuto la maggioranza delle preferenze sia a Roma che a Milano. Qui, il capo dello Stato uscente, ha vinto il ballottaggio ottenendo il 57,12% dei voti validi contro il 42,88% dello sfidante. I dati sono stati elaborati dal portale Italianismo sulla base dei verbali stampati delle urne nel principale seggio elettorale brasiliano in Italia. Stesso copione a Roma, dove Lula ha ottenuto 3.198 preferenze, pari al 64,8% dei voti validi. Nella sezione allestita al consolato brasiliano della capitale italiana Bolsonaro ha invece ottenuto 1.738 voti, pari al 35,2%.