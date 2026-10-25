Presidenziali in Brasile, seggi aperti due ore in più per la sfida decisiva tra Bolsonaro e Lula

La richiesta è arrivata inizialmente dal presidente uscente di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva, che ha sostenuto come il trasporto pubblico a Salvador e San Paolo abbia subito interruzioni. A stretto giro, anche lo staff elettorale di Bolsonaro ha chiesto di estendere l'orario di voto in numerose città, affermando che il maltempo avrebbe ostacolato l'affluenza degli elettori. Stando alle prime indiscrezioni, il divario tra i due candidati è sottilissimo, motivo per cui ogni voto potrebbe davvero la differenza.