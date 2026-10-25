Il Brasile al voto finale: testa a testa fra Bolsonaro e Lula, che si attaccano anche in tv

Guerra alle urne e fiamme in televisione. Pochi giorni fa, durante l'ultimo duello tv, è andato in scena un siparietto fra Lula e Bolsonaro. Il figlio dell'ex capo dello Stato Jair ha attaccato Lula definendolo più volte "l'avversario nove dita", facendo riferimento alla mutilazione subita dal presidente del Brasile in carica quando a 17 anni perse il mignolo della mano sinistra sotto una pressa. Lula, di fronte alle provocazioni, è andato all’attacco, rivendicando con efficacia la sua storia di ex operaio: "Quel dito l’ho perso lavorando di notte per poter mangiare, quando ero ancora minorenne e nemmeno avrei potuto lavorare. Non permetterò a un miliziano di chiamarmi ‘nove dita’, a uno che non ha mai lavorato in vita sua". "Non sa nemmeno cosa sia un libretto di lavoro. Il suo primo impiego è stato un lavoro fittizio procuratogli da suo padre", ha dichiarato durante il dibattito.