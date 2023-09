Ad accendere la miccia era stato un incontro "clandestino" tra il pizzaiolo e la sua ex fidanzata Perla Vatiero (che ora fa coppia con il tentatore Igor). Greta aveva ammesso via social di essere all'oscuro dell'episodio e la reazione del compagno non si è fatta attendere...

L'incontro "segreto" a Milano e la reazione di Perla La crisi di coppia è iniziata qualche giorno fa quando a Greta sono arrivate diverse segnalazioni da parte dei follower, che riguardavano una storia Instagram di Perla in cui compariva anche Mirko (i due si sono lasciati dopo "Temptation Island" e lui è uscito con la tentatrice ndr.). La Vatiero si è scusata via social per averlo inquadrato e aver così dato il via, suo malgrado, ai litigi di coppia. "La prospettiva delle modelle che sfilavano purtroppo era quella e, anzi, chiedo scusa anche a Greta se ha potuto darle fastidio…", ha dichiarato. "Dopo tutto quello che è successo, ci siamo salutati da persone mature che hanno vissuto una storia di cinque anni. Anche perché abbiamo chiarito telefonicamente".

La replica di Mirko: "Ho accettato le sue uscite con gli ex" Le rassicurazioni di Perla serviranno a far riavvicinare la coppia? Per ora Mirko si è preso del tempo per pensare, anche se la sua priorità è chiarire le dinamiche dell'episodio. Allo stesso tempo, però, è rimasto ferito dalla reazione di Greta e dalla rapidità con cui è arrivata alla conclusione sbagliata: "Se questo basta per creare dubbi su di me, dopo che ho acconsentito a cene e uscite con ex e l'ho difesa a mie spese, va benissimo. Ancora una volta mi sento di poter andare a testa alta. Apro e chiudo parentesi, la storia con Perla è finita a 'Temptation Island'. Chiunque voglia alimentare altro, sappiate che lo fa in malafede e perché fa comodo così"

La verità di Greta: "Gli ho consigliato io di vedere Perla" L'accusa di usare due pesi e due misure non è andata giù a Greta, che via social ha voluto chiarire che il problema non è affatto la gelosia. "Non so come gli sia venuto in mente di fare una cosa del genere, è proprio fuori di testa. Ha sbagliato, ma non ad andare all'evento e a vedersi con Perla, perché per me non c'è assolutamente nessun problema, lui lo sa benissimo. Anzi, gli ho consigliato io di parlarci, di vederla e di chiarire", ha sottolineato. "A differenza sua, se vedo un mio ex o un mio amico o se vada a fare una serata, lui è il primo a saperlo. Io, invece, non lo sapevo".