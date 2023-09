"Temptation Island", Gabriela Chieffo e i 45 chili persi: "Ecco com'ero"

I due hanno condiviso con il pubblico gioie e dolori della relazione: dai tradimenti di lui alla proposta di nozze, passando per il periodo nero della ragazza che è arrivata a perdere ben 45 chili. In tanti non hanno creduto a quest'ultima affermazione, ma lei via social ha mostrato le foto prima della dieta.

Gabriela: "Ho perso 45 chili" La coppia aveva partecipato a "Temptation Island" dopo che lei lo aveva sorpreso su un sito di incontri. Davanti al falò lei aveva dichiarato di voler uscire da sola dal programma, ma a sorpresa aveva cambiato idea ed era tornata tra le sue braccia. "La notte trascorsa dopo che ci siamo lasciati a Temptation Island è stata terribile. Mi hanno portato tre camomille, stavo malissimo. I miei genitori hanno fatto un discorso anche a lui. Gli hanno detto che gli vogliono bene ma che non vogliono che io stia male. Gli hanno chiesto se fosse sicuro di volere stare con me. Perché da gennaio ho avuto un crollo, sono proprio morta. Ho perso 45 chili in meno di un anno, sono stata malissimo perché non riuscivo a lasciarlo, ma nemmeno a stare con lui. Quando finalmente mi ha raccontato la verità, sono riuscita a perdonarlo e mettere un punto", ha dichiarato Gabriela a Silvia Toffanin. La stessa conduttrice è apparsa stupita di fronte a questa dichiarazione e in tanti sui social l'hanno accusata di aver mentito.

Le foto-verità A stretto giro, quindi, la ragazza ha mostrato le prove e pubblicato gli scatti di lei prima del dimagrimento. "PRIMA e DOPO! Per chi dice che sono sempre stata magra". Le foto hanno fatto il giro dei social e suscitato reazioni contrastanti. Qualcuno continua a non credere che possa essere dimagrita in così poco tempo, anche se Gabriela ha sottolineato che essendo molto alta il peso sembra meno. Altri le hanno fatto notare che era molto bella anche prime e altri ancora le hanno domandato come abbia fatto a buttare giù così tanto peso in pochi mesi.