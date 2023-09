Il presentatore, via social, ha infatti confermato che sarà lui a traghettare le coppie tra crisi e turbolenze: "Per me è un onore scendere in campo durante il palinsesto invernale".

Filippo Bisciglia al timone della versione invernale "La notizia che sto per darvi è stata già detta, scritta e smentita. Oggi finalmente posso ufficializzare e sono felicissimo di farlo. Alla conduzione di 'Temptation Island Winter edition' ci sarò io", ha annunciato dai profili social Bisciglia. "Questo per me è un onore. Scendere in campo durante il palinsesto Mediaset invernale è davvero gratificante". Più volte Filippo ha ammesso di ispirarsi a Maria De Filippi per il suo stile di conduzione, sobrio e discreto. La scelta è stata premiata dai telespettatori. Anno dopo anno, infatti, "Temptation Island" ha registrato ascolti record, con il pubblico che si è affezionato alle coppie in gara ma anche a Bisciglia, che davanti al falò ha sempre cercato di limitato le reazioni eccessive delle coppie.

Lavori in corso I telespettatori sono naturalmente curiosissimi di sapere come sarà la versione invernale del programma, se rispetterà la "liturgia" estiva oppure se sarà qualcosa di completamente diverso. Al momento, però, è tutto work in progress a partire dal titolo. "Sarà 'Temptation Island Winter edition' o 'Temptation Island Winter', o 'Temptation Winter'... non sappiamo ancora come si chiamerà il programma, ma lo scopriremo a breve", ha chiarito il conduttore. "Sicuramente anche voi vi starete domandando come sarà. Dove e in che modo? Il pinnettu e i falò? Ragazzi, sono tutte cose che scopriremo più avanti. Io, intanto, immagino... ci vediamo presto".