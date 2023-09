"Temptation Island", Giuseppe e Gabriela confermano: "Ci siamo ritrovati, basta bugie"

Ospiti a "Verissimo" la coppia protagonista di "Temptation Island", Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo, racconta il momento in cui si è ritrovata e la proposta di matrimonio avvenuta nello studio di "Uomini e Donne" poco fa. "A gennaio 2023 ho scoperto che Giuseppe mi aveva tradito ma non ho avuto il coraggio di lasciarlo, volevo ma non ci riuscivo. Così ho scritto a "Temptation Island", ha ricordato Gabriela, ripercorrendo dall'inizio il percorso del reality.

"C'erano degli alti e bassi, non mi sentivo più lo stesso, ero arrivato a un punto che non sapevo più quello che volevo e mi sono iscritto a una chat di incontri. Ho conosciuto una persona e mi sono lasciato andare. Ho tradito Gabriela una sola volta e non ho avuto il coraggio di dirglielo", ha confidato così Giuseppe.

"Io per lui ci sono sempre stata, era geloso e non mi permetteva neanche di uscire a prendere il pane mentre lui andava a ballare di nascosto. Da quando ci siamo ritrovati abbiamo detto basta alle bugie", ha aggiunto Gabriela.

Nel salotto di Silvia Toffanin Giuseppe ha nuovamente chiesto scusa a Gabriela non solo per il tradimento ma anche per l'atteggiamento che ha assunto con lei, facendola soffrire, in passato. "Grazie a Temptation Island ho visto Giuseppe finalmente pentito e sincero. Non mi aspettavo mi chiedesse di sposarlo così presto, stiamo insieme da otto anni e per me è sempre stato l'unico, avevo solo 12 anni quando l'ho conosciuto. Quando ci siamo separati sono stata malissimo, ho perso 45 chili, ero diventata un'altra persona. Oggi finalmente stiamo bene", ha concluso la ragazza.