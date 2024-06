Dopo il corteo pro-Palestina del 23 febbraio a Pisa, in cui ragazzi delle scuole superiori sono stati caricati e dispersi con la forza dalla polizia, è tornato d’attualità un dibattito di cui Striscia la notizia si occupa dal 1997: i poliziotti, come tutti gli agenti impegnati in interventi di questo tipo, dovrebbero essere riconoscibili grazie a un codice identificativo, in modo da rispondere per eventuali abusi e anche, naturalmente, per essere scagionati. "Un numero come quello dei calciatori", diceva Enzo Iacchetti 27 anni fa. Ma quello che è incredibile è che da allora nulla sia cambiato. In Parlamento giacciono cinque proposte di legge per rendere il codice identificativo obbligatorio.