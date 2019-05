Barbara d’Urso: “Eliana Michelazzo ha confessato che Mark Caltagirone non esiste

“Eliana ha confessato che Mark Caltagirone non esiste”: è con queste parole che Barbara d’Urso anticipa la confessione di Eliana che andrà in onda a “Live – Non è la d’Urso”. Una intervista davvero clamorosa dove, secondo la conduttrice del "Grande Fratello 16", la manager di Pamela Prati ha dichiarato che a furia di sentire le altre testimonianze si è convinta d’essere innamorata e di essere sposata da 10 anni con Simone Coppi e di "essere lei la prima vittima".



Barbara d'Urso ha anche rivelato: “Ho scoperto anche io di avere un fidanzato fantasma, che ha lo stesso cognome del fidanzato di Eliana e di Signorini. Anche io ho un Mark Caltagirone che si chiama Coppi. E questa cosa ha scioccato me per prima”. Quella di Eliana sembra essere davvero una confessione shock che porterà, forse, a chiarire lo scandalo che si è creato dall’annuncio delle nozze tra Pamela Prati e l’ormai famoso Mark Caltagirone.