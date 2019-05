Matrimonio Pamela Prati, Barbara d’Urso a "Pomeriggio Cinque": “I dettagli della vicenda sono assurdi"

Ormai lo ripetono tutti: Mark Caltagirone, il presunto fidanzato di Pamela Prati che nessuno ha mai visto, non esiste. A rivelarlo è la manager della donna, Eliana Michelazzo, che nella prossima puntata di “Live – Non è la d’Urso” racconterà alcuni dettagli della vicenda, al centro delle cronache di gossip da settimane.



La donna ha dichiarato: "Ho mentito, non l'ho mai conosciuto". Intanto Barbara d'Urso commenta la vicenda a "Pomeriggio Cinque" e dice: "I dettagli sono assurdi, assurdi". E fa sapere che saranno svelati tutti mercoledì prossimo durante il programma in prima serata. “Ho saputo che ci sono finita in mezzo anche io - fa sapere la conduttrice che continua - vedremo cosa dirà Eliana”.