Quando Fuego intervistò Naomi Campbell: "Il nero per me è magico, è la forza della nostra vita"

Simbolo delle passerelle, sinuosa, aggressiva, di una bellezza sconvolgente: Naomi Campbell è nel mondo della moda da quando aveva quindici anni, quando lo stilista tunisino e suo mentore Azzedine Alaïa, scomparso a Parigi il 18 novembre 2017, la introdusse nel settore. Solo tre anni più tardi, diciottenne, calcava le passerelle vestendo la collezione haute couture 1987 di Yves Saint Laurent.



Il decennio più importante e glam della modella britannica è senza dubbio quello del 1990, periodo nel quale nacque anche il famoso "Big Six", il gruppo delle sei super top model che conquistò la scena di quel periodo e di cui Naomi Campbell faceva parte assieme a Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Christy Turlington e Kate Moss.



In quello stesso periodo, precisamente nel 1998, la modella fu intervistata da "Fuego", un programma di intrattenimento indirizzato specialmente ai giovani, nel corso della quale spiegò cosa significasse per lei il nero. La riproponiamo in occasione dei suoi 49 anni, compiuti oggi 22 maggio.