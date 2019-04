Quando Lu Colombo cantava "Maracaibo" sul palco di "Popcorn"

Molti conoscono la canzone Maracaibo, ma non tutti anche la sua vera autrice. Si tratta di Lu Colombo che negli anni '80 la cantava sul palco di "Popcorn".



In molti erroneamente attribuiscono Maracaibo alla cantante e showgirl Raffaella Carrà oppure alla cantautrice Giuni Russo, a causa della somiglianza del tono di voce con la Colombo. Ma queste non hanno mai inciso il brano.



