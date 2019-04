Quando Falco cantava "Der Kommissar" sul palco di Popcorn

Era il 1982 quando il cantante austriaco Falco cantava "Der Kommissar" a Popcorn, la trasmissione televisiva musicale di Canale 5. Il brano è stato uno dei più grandi successi dell'artista e ha scalato le classifiche di diversi paesi europei, tra cui anche l'Italia. "Der Kommissar", inoltre, è considerato il primo vero successo rap cantato da un bianco.



Dopo il 1982, Falco riesce a diventare popolare anche in America con la canzone "Rock me Amadeus", nel 1986. Da quello stesso disco vennero tratti due brani che scatenarono non poche polemiche: "Vienna calling" e "Jeanny". Entrambi vennero censurati perché, in quei testi, Falco vestiva i panni di uno stalker e di uno stupratore. Il cantante morì a quasi 41 anni, il 6 febbraio del 1998. Alla guida di un auto nella Repubblica Dominicana, Falco perse la vita a seguito dello schianto contro un autobus. Il cantante era alla guida sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti.



