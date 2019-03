Settantaquattro anni fa nasceva Franco Battiato, la sua esibizione a "Popcorn"

Occhiali scuri e impermeabile. Si è esibito così Franco Battiato nel 1981 a "Popcorn", trasmisione televisiva musicale andata in onda per 4 anni su Canale 5. Il cantautore e compostore siciliano, che quest'anno compie 74 anni, all'epoca ne aveva 36 e cantava "Bandiera bianca". Il brano fa parte dell'album "La voce del padrone" considerato una delle pubblicazioni più importanti della musica italiana. Fu anche il primo album di Battiato a superare il milione di copie vendute in Italia.



"Bandiera bianca", molto probabilmente, è la canzone più nota dell'album insieme a "Cuccurucucù" e "Centro di gravità permanente". Il testo contiene una critica nei confronti di alcuni aspetti della realtà considerati dal cantautore i più immorali della società contemporanea. Tra questi il terrorismo, la politica e l'eccessiva dipendenza dai soldi da parte della società dell'epoca.