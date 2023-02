Sanremo 2023, Levante più coraggiosa di Laura Pausini: intona "Bella Ciao"

Da Sanremo Levante raccoglie la "sfida" lanciata dall'inviato di "Striscia la Notizia" Enrico Lucci che durante la conferenza stampa le ha chiesto d'intonare "Bella Ciao" per dimostrare di essere più coraggiosa di Laura Pausini. L'artista di Solarolo si era rifiutata di cantare il celebre brano partigiano nel corso di un'intervista alla televisione spagnola. Rispondendo all'inviato del tg satirico Levante prima ha rivolto un "ciao bella" di endorsement a Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd.

Levante è in gara a Sanremo 2023 col brano "Vivo". L'artista siciliana su twitter ha risposto alle critiche per il cambio di look sfoggiando capelli biondo platino. "Che ne sapete di me? Neanche io so chi sono", ha scritto.

Laura Pausini e Bella Ciao. Durante la partecipazione a un programma televisivo spagnolo, la Pausini è stata coinvolta in un gioco musicale in cui i concorrenti dovevano intonare una canzone che contenesse la parola "Corazon" (cuore, ndr). La cantante ha allora accennato "Cuore Matto" di Little Tony, ma nessuno dei presenti sembrava conoscere il brano tanto famoso in Italia. Il conduttore ha quindi intonato "Bella Ciao", pensando di coinvolgere la Pausini. Ma nulla da fare. "E' una canzone molto politica e io non voglio cantare canzoni politiche", ha subito detto.